Falece un mozo en Arzúa (A Coruña) tras sufrir unha saída de vía co seu vehículo

Un mozo de 28 anos faleceu na mañá deste domingo tras sufrir un accidente de circulación no termo municipal de Arzúa (A Coruña).

O sinistro produciuse ao redor das 08,30 horas da mañá no quilómetro 20 da estrada DP-0905 á altura da parroquia da Cruz da Pastoriza. O vehículo sufriu unha saída de vía, acabou chocando co peche dunha vivenda e terminou envorcado.

O único ocupante do vehículo, un home de 28 anos, faleceu no acto. O Equipo de Atestados de Santiago desprazouse ao lugar para confeccionar as dilixencias correspondentes para coñecer as causas do sinistro.

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia deu aviso a Urxencias Sanitarias 061, a Garda Civil e os Bombeiros de Arzúa.