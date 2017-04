Sindicatos e Nueva Pescanova volverán negociar cando as súas posturas se acheguen máis, seguramente tras Semana Santa

Sindicatos e Nueva Pescanova retomarán as negociacións cando as súas posturas sexan "máis próximas" tras suspendelas este sábado pola noite, tras horas de "tira e afrouxa", ao non conseguir chegar a un acordo que satisfaga a ambas as partes.

Así o relataron a Europa Press fontes sindicais, que precisaron que, previsiblemente e por cuestións de calendario, as negociacións retomaranse tras Semana Santa. No entanto, ambas as partes acordaron que o vindeiro martes 11 de abril enviarán á mediación senllas propostas.

Deste xeito, a mediación valorará ambas as e decidirá se se achegan o suficiente como para volver retomar as negociacións. Se isto é así, entón celebraranse dúas reunións nas que se tratará de buscar unha solución.

SALARIO E NOVAS CONTRATACIÓNS

En concreto, o tres puntos claves da negociación, tal e como sinalaron as mesmas fontes sindicais, son a flexibilidade, a cuestión salarial e as novas contratacións. No que respecta a este último punto, estas fontes denunciaron que a empresa pretende que os novos traballadores cobren entre "un 30 e un 40 por cento" menos, feito que ven "insalvable" e no que "non están dispostos a ceder".

E é que, ao seu xuízo, trátase de "abaratar a man de obra", creando "dúas velocidades salariais" na empresa: a dos antigos empregados e a dos novos.

Sobre a cuestión salarial, os sindicatos piden unha alza do IPC e medio punto para 2016, co obxectivo de poder recuperar, polo menos en parte, a perda de poder adquisitivo do persoal. Para os seguintes anos, 2017 e 2018, reivindican o IPC real. Pola súa banda, a proposta da empresa consiste nunha subida salarial do 0,75 por cento para 2016 e do 1 ata 2020.