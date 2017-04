Xosé Manuel Beiras recibe na súa casa tras deixar o Parlamento de Galicia, que "non" bota de menos. Despois de reaparecer en 2012 liderando a coalición AGE e apostando pola unidade popular e a "mestizaxe" das esquerdas, o veterano político nacionalista recoñece que se perdeu a oportunidade "histórica" de iniciar un cambio de "réxime democrático" entre as eleccións de decembro de 2015 e a investidura de Mariano Rajoy no outono do 17, pasando polas galegas.

Beiras, na súa casa da Reboraina, nunha entrevista con Europa Press | Fonte: Europa Press

"O que pasa é que, persoalmente, para min non só foi unha derrota; eu sufrín moitas derrotas ao longo da miña vida, máis derrotas que outra cousa, pero nunca me sentiu vencido. E esta vez si que sentín vencido", recoñeceu Beiras a Europa Press despois de máis de catro meses nos que non concedeu entrevistas, ata que pasasen os procesos internos de En Marea e Anova, organización na que acaba de ceder o liderado.

Aínda que considera que o obxectivo que el se expuxo no seu momento a través da unidade popular, esa "quebra democrática" segue vixente, advertiu de que son outros os que teñen que "preservalo" agora. "Para a miña xeración a derrota é distinta, porque o horizonte vital que temos é completamente diferente. Non temos a posibilidade dunha nova oportunidade (...). Isto non significa que sexa unha derrota para os continxentes", puntualizou.

Durante a entrevista, Beiras analiza a situación de Anova desde o seu nacemento e recoñece que non tivo ocasión de expandirse na sociedade. "Cando era unha criatura tivo que afrontar o reto dunhas eleccións. Apostou por AGE e foi un éxito, pero o éxito de AGE converteuse nun problema para Anova", analizou Beiras, quen admitiu que agora mesmo esta formación política está "fracturada" entre quen apostan por En Marea (a dirección) e aqueles que cuestionan o proceso de acumulación de forzas e a ruptura da "fronteira" nas esquerdas nacionalistas e non nacionalistas.

Ao fío diso, lembrou que o "primeiro desangramiento parcial" de Anova deuse cando apostou persoalmente pola coalición con Esquerda Unida nas europeas de 2014.

Chegado este punto e tras analizar a traxectoria desde 2012 que se seguiu, Beiras admitiu que en cada punto cume cuestionouse se acertara. "En termos de arrepentimento non. Non me arrepinto porque non son cristián. Pero que me equivoquei en determinados momentos, que me confundín, e que se fose hoxe, actuase doutra maneira, si", confesou nun primeiro momento.

No entanto, logo matizouse (e tras un descanso durante a extensa entrevista), alegando que, aínda que el cuestionouse a súa propia aposta pola unidade popular en cada proceso electoral, finalmente chegou á "conclusión" de que os resultados electorais (En Marea situouse como segunda forza política nas galegas) avalan que "a estratexia política de Anova non estaba equivocada". "Eu estaba en sintonía co que pensaba a xente, non era un erro", proclamou.

Admitiu que "fallaron cadros políticos" que se sumaron á unidade popular, pero Anova "non podía controlar quen aparecían, por exemplo, na elaboración das candidaturas para ser deputados de AGE" --a algúns os acusou de "traizoar" e de ser "desleais cos cidadáns"-- ou de "En Marea" para as Cortes Xerais ou as autonómicas.

TRAXECTORIA NACIONALISTA E FEIJÓO

Beiras defende a súa traxectoria nacionalista. "Poida que algunha persoa puxésea en cuestión. Eu non vou negarlle o dereito a quen 'carallo' sexa de pór en cuestión a miña traxectoria; Só faltaría!; outra cousa é que resulte verosímil", respondeu, noutro momento da entrevista con Europa Press, na que lembrou que del "se dixeron moitas cousas".

"Confío na que os galegos non poñan a Galicia en mans dun tolo...", parafraseou ao seu inimigo político xa desaparecido, Manuel Fraga, antes de engadir que "máis cuestionamiento que ese...". "E que pasou? A xente creu a Fraga?: Parte da xente creulle, por iso nunca cheguei a ser presidente, pero non a xente que non está alienada", sentenciou.

Pero a súa relación con quen fundou Alianza Popular e foi ministro con Franco, como lembrou Beiras no discurso de investidura do propio Fraga "en contra" do que lle pediu --dixo-- a UPG no seu momento (como portavoz nacional do BNG), pasou por etapas de "diálogo", como rememorou o histórico político nacionalista na entrevista. "Xa quixese eu ter enfronte a un Fraga", contrapuxo en relación ao actual presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"É unha vergoña nacional para Galicia que na historia da autonomía dígase 'aquí entrou de presidente este personaxe e durou tanto tempo", dixo de Feijóo. "Este non é fascista (en referencia ao que chamou a Fraga no seu día) nin é nada. O que é, dálle igual; pode ser tal e cousa e ao día seguinte a contraria, e negar o que dixo", incidiu, tras cualificalo de "mamarracho miserable, boneco de Barriga Verde, especie de escribidor de soplaplumas, e chupatintas". "Comparalo con Fraga non ten ningún sentido, non ten nada que ver", sentenciou.

MARTIÑO NORIEGA, "UN FUTURO ENORME"

Sobre o alcalde de Santiago de Compostela, con quen compartiu portavocía en Anova na última etapa ata este mes de marzo de 2017 e que fora sinalado para sucederlle, Beiras afirma que "é un cadro político de enorme consistencia e de moito talento, e dunha bonhomía a proba de bombas e unha ética absolutamente exemplar". "E por encima, é un médico de familia, que segue funcionando como médico de familia, pero en política", apostilou.

Lamenta que a lei impida a Noriega ser "deputado" no Parlamento á vez que rexedor, pero advirte de que "ten un futuro enorme", aínda que, "como os auténticos políticos de esquerda, non é persoalmente ambicioso" e agora sitúase detrás de Luís Villares --respecto diso do que "en Marea ten o compromiso de apoialo e facerlle o seu labor o máis viable posible", agregou--.

Beiras gardouse cal será o seu futuro inmediato, aínda que considera que o "máis útil agora é non tendo responsabilidades" na primeira liña política e, ao tempo, defínese como ser "disciplinado". Non por iso deixou de repasar a súa traxectoria vital e contestou de forma rotunda á pregunta de que lle deu máis alegrías na vida, se a política ou a docencia: "A docencia".

O seu soño en política non o quixo definir así, porque "nunca" confundiu "soños con realidade". "A min non me gusta falar de soños; o horizonte (así o denomina) polo que eu levo combatendo na política e non só na política, está devandito: Unha Galicia ceibe --libre-- e socialista. Pero convencido de que eu non a ía a ver", revelou. E verano as xeracións futuras? --foi preguntado--: "Depende de vós, xa non depende de min".