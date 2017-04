A asociación ecoloxista Arco Iris denuncia un vertedoiro incontrolado nas inmediacións de Carral (A Coruña)

A asociación ecoloxista Arco Iris denunciou a localización dun "gran vertedoiro incontrolado" nas inmediacións da localidade coruñesa de Carral, en concreto, nunha vía lateral da estrada DP-2101.

Vertedura incontrolada en Carral | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado, Arco Iris alertou ante a aparición deste vertedoiro, do que non quixo dar a localización exacta "para evitar que a magnitude do mesmo siga crecendo". Nel acumúlanse "varios aparellos electrónicos e materiais de construción".

Así, tras alertar de que estes materiais "poderían converterse nunha fonte de contaminación difusa" a través do seu filtrado a acuíferos subterráneos e cursos de auga, denunciou que o achado "pon de manifesto a falta de control deste tipo de atentados ambientais e a querenza dos seus autores por tramos de estrada pouco frecuentados para cometer as súas fechorías".

Deste xeito, a asociación apuntou que a Deputación da Coruña, como titular da estrada, "ten a obrigación de extremar as medidas de vixilancia e iniciar os traballos de retirada do vertedoiro, así como instalar sistemas de bloqueo para impedir o acceso á zona de novos infractores".

Por tanto, instou a que se inicie unha "investigación rigorosa" sobre o vertedoiro para determinar a identidade "do ou os causantes" e que se impoñan aos autores "as sancións correspondentes".

Así mesmo, Arco Iris avanzou que proporá a implantación dun teléfono para realizar denuncias de carácter ambiental "respectando o anonimato", xa que "a día de hoxe resulta complicado efectuar este tipo de avisos telefónicos pola imposibilidade de facelo en horario de tarde, ao non estar operativos nin o Seprona nin outros corpos de vixilancia".