Vitoria vital do Obra

Ficha técnica

Joventut 82: Albert Sabat (8), Alberto Abalde (5), Sergi Vidal (4), Bogdanovic (16) e Jerome Jordan (17) –cinco inicial- Dimitrijevic (0), Terry Smith (8), Ventura (18), Gielo (2) e Stutz (4).

Obradoiro 83: Mickey McConnell (24), Dulkys (16), Bendzius (7), Whittington (17), Pustovyi (11) –cinco inicial- Nacho Llovet (6), Txemi Urtasun (2), Aleks Maric (0), David Barlow (0), Santi Yusta (0), Pepe Pozas (0) e Fran Cárdenas (0).

Parciais: 15-22, 17-16 (32-38), 22-21, 28-24 (82-83).

Árbitros: Pérez Pizarro, Sergio Manuel e Sánchez Mohedas. Eliminaron por cinco faltas persoais a Sergi Vidal na Penya e Artem Pustovyi no Obradoiro.

Incidencias: partido da 27ª xornada da ACB no pavillón municipal de Deportes de Badalona ante 7.012 espectadores.

Dulkys, autor de catro triplas, lanza a canastra en Badalona. | Fonte: ACBPhoto

Estaba obrigado a gañar, e fíxoo con sufrimento, loitando ata o último segundo pola vitoria, ante un rival igual de necesitado. Regalou a última posesión, pero venceu Obradoiro 82-83 na pista do Joventut. Minutos de acerto mesturados con minutos sen rumbo, con 75 puntos do cinco titular e apenas oito (6 Nacho Llovet e 2 Txemi Urtasun) dende o banco. Oitava vitoria dos composteláns, que adiantan a Penya na clasificación e saen dos postos de descenso polo mellor basquet-average co rival. O vindeiro sábado, unicaja en Sar.

Consciente da importancia do coque, saiu o Obra enchufado a pista, concentrado en defensa e con Pustovyi machacando o aro rival. Unha tripla de Dulkys e oito puntos do ucraíno, e gañaba 3-15 tras catro minutos. Diego Ocampo parou o partido e a Penya comezou a anotar, pero os composteláns mantiñan a vantaxe cos puntos de McConnell (10-22). Aí desapareceu Obradoiro da pista, perda tras perda, e encaixou un parcial de 17-0. Ao final do primeiro cuarto, 15-22.

Tardaron os composteláns (tamén Moncho Fernández en parar o partido), case cinco minutos en anotar no segundo acto, e Joventut gañaba 27-22. Mickey McConnell botouse o equipo ás costas, e con dúas triplas consecutivas igualaou o choque (30-30). Nacho Llovet, no regreso a súa casa de toda a vida, contribuiu coa súa intensidade de sempre e con 6 puntos, e o Obra volvía mandar 32-38 ao descanso.

Trala reanudación, parcial de 0-6 con outra tripla de McConnell e Obradoiro de novo coa máxima diferenza: 32-44. De novo parcial de 7-0 para meterse a Penya no partido (39-44). Dulkys anotou oito puntos case consecutivos con dúas triplas, pero Albert Ventura pechou o cuarto cunha tripla e todo por decidir: 54-59.

Dulkys e Whittington anotaron dende 6,75, pero Bogdanovich meteu os locais no partido cunha xogada de 3+1 (64-65). Obradoiro pasou varios minutos de dúbidas en ataque e unha tripla de Ventura puxo por diante a Joventut despois de moitos minutos (72-69). Bendzius anotou catro puntos (72-73), pero Sabat e Ventura anotaron dende 6,75 para un 78-77. Entón foi Whittington quen tomou a iniciativa e con 8 puntos consecutivos adiantou o Obra. (80-81). Os de Moncho Fernández defenderon intensos e McConnell puxo o 80-83 con dous tiros libres a 11 segundos. De novo boa defensa compostelá, pero Bogdanovic pon o 82-83 con 6 segundos. Para sufrir ata a bucina final, Obradoiro regala a última posesión, pero a defensa provoca o erro dos cataláns. Obxectivo acadado en Badalona, e o Obra que volve depender de si mesmo para a salvación.