A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, asegurou que o BNG está "en disposición de ser opción maioritaria" e de "disputarlle o Goberno da Xunta ao PP en catro anos". Por iso, fixo fincapé na necesidade de "traballar" para "chegar en boa forma" ás próximas eleccións autonómicas previstas para 2020.

Ana Pontón, portavoz parlamentaria do BNG | Fonte: Europa Press

En concreto, a portavoz nacional do Bloque pronunciouse deste xeito nunha entrevista en RNE recollida por Europa Press, na que agradeceu á militancia o seu apoio tras ser reelixida portavoz nacional o pasado domingo co 98 por cento dos votos.

"Demos un exemplo de cohesión, unidade e fortaleza", defendeu a tamén portavoz parlamentaria, quen considera que esta asemblea supuxo o "punto e final" a un ano de "debate intenso". Ademais, sobre a substitución xeracional tanto do Consello como da Executiva Nacional, explicou que é necesario "ir incorporando novas persoas" pero "sen desaproveitar a bagaxe do Bloque", como é o caso do exportavoz parlamentario Francisco Jorquera.

Así mesmo, fixo fincapé en que o seu partido ten as "portas abertas" a que "máis persoas" se incorporen ao proxecto nacionalista, pois existen, aseverou, "diferentes maneira de entender e sentir o país".

A continuación, condenou a "emigración xuvenil" e a "deterioración" das condicións laborais. E é que sostén que o Goberno galego está "entregado a Rajoy", cousa que ve patente co "desmantelamento do FEVE" e o "atraso ano tras ano da chegada do AVE".

VENCE DIRIXIU O BNG NUN MOMENTO "COMPLICADO"

Preguntada sobre o exportavoz nacional do BNG Xavier Vence, quen abandonou o partido recentemente, fixo fincapé en que este, a quen respecta e estima, tivo que dirixir a organización frontista nun momento "complicado".

"Este país necesita unha alternativa nacionalista para progresar", afirmou, para logo defender que se utilice a enerxía para "desenvolver" Galicia en lugar de "seguir engordando os beneficios de Gas Natural Fenosa". "Feijóo demoniza este tipo de propostas. [...] Igual aspira a acabar no Consello de administración dalgunha eléctrica como Aznar", ironizou.

Cuestionada pola situación do PSdeG, remarcou que "as divisións non é algo que lle pasa só ao PSOE, senón tamén ao PP". É máis, para argumentar a dita afirmación puxo como exemplo determinados procesos provinciais e locais, como puido ser o caso da pugna polo liderado do PP vigués entre Elena Muñoz e Javier Guerra, que gañou a primeira.

FEIJÓO E O SEU "DESLEIXO CON GALICIA"

Por último, preguntada sobre as diferenzas entre Fraga e Feijóo, considera que o primeiro "representou outra cara do PP": "Non penso que fose un bo presidente para Galicia, máis ben todo o contrario. [...] O nivel de desleixo de Feijóo con Galicia non ten precedentes".

No que respecta ás próximas eleccións autonómicas, e cuestionada directamente sobre se volverá ser candidata, indicou que iso o decidirá a militancia. "Eu estou sempre ao servizo do Bloque e de Galicia. [...] Teño toda a disposición", resolveu.