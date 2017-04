Tribunais.- Pasan a disposición xudicial os sete detidos en Xinzo (Ourense) no marco da 'Operación Gaijo'

O sete detidos en Xinzo de Limia (Ourense) pasan a disposición xudicial, concretamente no Xulgado de Primeira Instancia de Xinzo, despois de que a Garda Civil desmantelase un laboratorio de elaboración de cocaína situado en Vigo dentro da operación contra o tráfico de drogas que as autoridades están a desenvolver no sur de Galicia.

Dentro da 'Operación Gaijo', iniciada o pasado venres, realizáronse sete rexistros nas localidades de Vigo e Xinzo de Limia (Ourense), nos que foron detidas un total de 12 persoas: sete de nacionalidade española, dúas brasileiras, unha paraguaia e dous portugueses.

O Instituto armado finalizou os rexistros a última hora da tarde do sábado. Neles, incautáronse de 2.700 gramos de cocaína, 5.200 gramos de marihuana, 330 gramos de haxix e 2.670 gramos de metamorfina, así como 42.500 euros en efectivo, sete coches e básculas de precisión pesada e manipulación droga.