O dicionario da RAG incorpora a procura directa de palabras pola forma en feminino

O dicionario da Real Academia Galega (RAG) acaba de estrear unha nova utilidade moi demandada polos usuarios e usuarias. Así, desde o pasado 30 de marzo é posible buscar directamente as palabras con variación xenérica pola forma en feminino.

Dicionario da RAG | Fonte: Europa Press

Antes de incorporala, esta novidade foi probada no DicionarioLab, un novo espazo para experimentar coas ferramentas de procura do dicionario, froito da colaboración entre a RAG e a Fundación Barrié en materia lexicográfica, tal e como indicou a propia RAG nun comunicado.

Nesta web centralizarase toda a innovación, demandas e recomendacións que se vaian recollendo respecto delas nas páxinas da Academia e do Portal das Palabras nas aplicacións de Android e iOS para dispositivos táctiles, así como no bot de Facebook do Dicionario.

DicionarioLab empezou a funcionar o pasado 8 de marzo, Día Internacional da Muller, animando ás seguidoras e seguidores a experimentar coa utilidade de procuras polo feminino.