O novo presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor Freixanes, apelou a superar as divisións existentes na institución que quedaron evidenciadas esta semana na sesión plenaria da RAG, da que se ausentaron seis académicos polas súas discrepancias co proceso electoral desenvolvido.

O presidente da RAG, Víctor Freixanes | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista da Radio Galega, Victor Freixanes rexeitou as críticas do sector crítico e asegurou que negociou con eles para tratar de integralos no seu equipo, pero marcando como liña vermella a incorporación de dúas mulleres á directiva. "Na Academia hai que exporse en serio, na sociedade en xeral hai que exporse moi en serio ao tema da muller", subliñou.

Nesta mesma liña, defendeu que, "simbólicamente", é "moi importante ter ás mulleres aí". "Dáse a casualidade de que é en grao sumo vivo que temos na Academia, en grao sumo activo e en grao sumo renovador as dúas persoas que veñen nesa candidatura, que son Marilar Aleixandre e Fina Casalderrey", asegurou, xusto antes de remarcar que ambas "non estiveron en conflitos anteriores".

Así mesmo, recoñeceu que lle gustou que o críticos --nove académicos ausentáronse esta semana do plenario, dos que tres escusaron a súa asistencia-- estivesen na votación, aínda que fose para oporse ao seu nomeamento.

En todo caso, Freixanes circunscribe a división na Academia a "cuestións persoais de persoas moi concretas" que, na súa opinión, non superaron vellas feridas. E aínda que non foi posible esta vez chegar a un acordo, afirmou que non perde a esperanza de conseguir a unidade de acción de todos no traballo diario da institución.

"EXTRAORDINARIO TRABALLO" DO ANTERIOR EQUIPO

O novo presidente da RAG cualifica a súa candidatura de "continuista" porque entende que o equipo anterior fixo un "extraordinario traballo".

Así mesmo, demandou á sociedade civil unha "maior implicación" coa Academia e apostou pola colaboración de empresas persoais no desenvolvemento de proxectos da RAG, a semellanza do que xa pasa noutras institucións desta natureza: "Por que non podemos traballar como traballamos na universidade ou na empresa, chegando a acordos con empresas para desenvolver proxectos? Por que as empresas galegas ou estamentos financeiros non poden apoiar economicamente para desenvolver proxectos?".

A diferenza da opinión expresada por Méndez Ferrín, o novo presidente da RAG entende que a institución non corre risco, pero si recoñece que necesita máis recursos. Sen renunciar a solicitar máis fondos públicos, explicou que no País Vasco e Cataluña, coa mesma asignación do Goberno Central que Galicia, conseguen máis diñeiro porque, desde a sociedade civil, hai "empresas e institucións persoais que apoian ás academias e fináncianas".