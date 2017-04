Dous detidos na Coruña por roubar e agredir a unha parella nun local de lecer

A Policía Local da Coruña detivo na madrugada do sábado a dous individuos de 25 e 29 anos, respectivamente, por roubar e agredir a unha parella nun local de lecer da cidade, concretamente na Rolda de Outeiro.

Segundo indicou a Policía Local nun comunicado, cando os axentes chegaron ao lugar dos feitos atopáronse con varias persoas no exterior, entre estas unha parella que presentaba lesións e pola que foron requiridos.

Mentres estas persoas explicábanlles o sucedido, un dos axentes observou a un individuo darlle unha patada a un obxecto negro para empuxalo debaixo dun vehículo. En concreto, este obxecto resultou ser a carteira da muller afectada.

As dúas vítimas explicaron que, momentos antes e no interior do local, un home alí presente subtraéralles varios obxectos: unha cadea de ouro, unha carteira con 500 euros en metálico e un teléfono móbil, pasando posteriormente estes efectos a outro home.

Ao darse conta do ocorrido, ambos os homes comezaron a golpealos e a botalos fose do local.

A carteira recuperada carecía de diñeiro en metálico, aínda que tiña no seu interior as chaves do domicilio da vítima, así como a súa documentación persoal.

Por todo iso, os axentes detiveron aos dous homes, veciños da Coruña. Foron trasladados ás dependencias policiais, onde quedaron a disposición xudicial, denunciados ambos os como coautores dun roubo con violencia con resultado de lesións, continuando a Policía Nacional coa investigación dos feitos.