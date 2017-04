O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, volveu a repetir o seu defensa de non realizar cambios na xestora do partido en Galicia ata que se celebre o congreso autonómico, xa que, a pesar de que "non é a situación óptima" non ve "que existan moitas alternativas mellores".

Leiceaga sobre Pedro Sánchez | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista na Cadea Ser recollida por Europa Press, Leicega confesou que "a vida do partido vai virar" ao redor das primarias socialistas que terán lugar o 21 de maio, nas que o PSOE escollerá o seu novo líder estatal entre Susana Díaz, Pedro Sánchez e Patxi López; dos que opinou que os tres son candidatos con "solidez" e con capacidades para "rexenerar" o partido, aínda que insistiu en manter unha posición de "neutralidade pública" sobre as súas preferencias.

Así, asegurou que a situación do PSdeG "vaise a normalizar" unha vez finalice este proceso interno a nivel federal, durante o cal "o papel da xestora en Galicia ten menos relevancia para a vida interna".

Con todo, o portavoz socialista no Pazo do Hórreo cre que o seu papel na Cámara galega dependa de quen vaia a liderar o partido en Galicia tras o congreso galego que debe celebrarse tras o federal. "Non hai unha vinculación directa entre unha cousa e outra", esgrimiu.

"Estamos a tentar configurar o grupo como un instrumento útil e deixalo á marxe das disputas partidarias. [...] Todos somos conscientes de que a nosa elección como deputados, ou a miña como portavoz, foi para facerlle oposición a Feijóo e non debemos utilizar esa posición pública para gañar disputas internas; non sería demasiado lexítimo", aseverou Leiceaga.

SITUACIÓN DO PARLAMENTO

Preguntado sobre a situación no Parlamento galego medio ano despois da vitoria do PP nas autonómicas de setembro, o socialista negou que estea a ser unha lexislatura "cómoda" para o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Non hai que confundir o grao de crispación na cámara coa comodidade da lexislatura", apostilou, para logo apuntar que é certo que os populares contan con "algunha vantaxe", xa que están "en perfecta orde de batalla" fronte a uns grupos da oposición que se atopan en procesos de conformación.

Así mesmo, defendeu o modelo de "oposición propositiva" que di levar a cabo o PSdeG, que "está a evidenciar de forma moi clara a ausencia de proxecto de Feijóo", xa que "cada vez que temos oportunidade, facemos unha proposta que ten que responder" e a súa forma de facelo "contrasta co que se vende publicamente".

Todo iso, segundo Leiceaga, demostra a "incapacidade" de Feijóo para "facer unha boa xestión". Como exemplo, o portavoz socialista citou a liquidación dos orzamentos do pasado ano, coñecida recentemente. "Se deixa de executar a metade dos fondos relacionados para o fomento do emprego nestas circunstancias ou practicamente a metade dos destinados á dinamización empresarial, considerar isto unha boa xestión está bastante lonxe do que me parece sensato", manifestou.

"A fortaleza aparente de Feijóo ten máis que ver coas debilidades da oposición; esa é unha lección que temos que aprender", confesou, polo que indicou que os socialistas galegos deben prepararse no próximos tres anos e medio de face ás eleccións de 2020 para configurar "unha oferta atractiva para ese sector do electorado que quedou en casa ou o moderado que preferiu apoiar a Feijóo antes que confiar nunha alternativa diferente".