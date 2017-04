Activo un incendio forestal en Manzaneda (Ourense)

Un incendio forestal permanece activo desde as 15,05 horas deste domingo na parroquia de Placín, situada no municipio ourensán de Manzaneda.

Segundo informou a Consellería do Medio rural, as primeiras estimacións sinalan que a superficie afectada supera as 20 hectáreas.

Nas tarefas de extinción participan, polo momento, dous axentes forestais, 14 brigadas, cinco motobombas e medios aéreos.