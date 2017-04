Rescatadas catro persoas tras envorcar a súa embarcación na costa de Bueu (Pontevedra)

Catro persoas foron rescatadas na tarde deste domingo tras envorcar a súa embarcación na costa do municipio pontevedrés de Bueu, segundo informou o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia.

O suceso tivo lugar ao redor das 17,00 horas a unha milla da costa, nunha zona de bateas preto do lugar de Agrelo. A embarcación Salvamar Mirach de Salvamento Marítimo desprazouse ata lugar do naufraxio e rescatou ás catro persoas e a un can que tamén viaxaba no barco.

Tras ser levados ao porto de Bueu, os náufragos foron trasladados a un centro hospitalario. Un deles presentaba síntomas de hipotermia.

Logo de ser alertado por un particular, o 112 Galicia deu aviso, ademais de a Salvamento, a Urxencias Sanitarias 061, Policía Local e Garda Civil.