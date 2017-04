Villares, líder de En Marea dentro e fóra do Parlamento

Luís Villares foi elixido portavoz orgánico de En Marea na reunión que este domingo pola tarde celebrou o Consello das Mareas, na que tamén se escolleu á coordinadora nacional, composta por 11 persoas: sete mulleres e catro homes.

Luís Villares | Fonte: Europa Press

Estas persoas son Alfonso Diz, Sara Torreiro, Iria Morgade, Esther Duro, Ana Seixas, Vitoria Esteban, Gonzalo Rodríguez, Consuelo Martínez, Elena Cores e Mario López Rico.

En concreto, o resultado da votación da portavocía foi o seguinte: 18 votos favorables, 12 persoas que optaron por non votar e dúas abstencións, a do propio Villares e a do histórico dirixente nacionalista Xosé Manuel Beiras. Ademais, houbo tres ausencias.

Esta decisión foi reprobada por membros de Anova, Marea Atlántica, Esquerda Unida, Podemos e mareas municipalistas, como Ourense en Común e Nós Pobra, tal e como indicou aos medios Rafael Dopico, de Anova.

"Emprendeuse un camiño para construír unha organización diferente á deseñada nos acordos de Vigo e nos acordos do plenario de Compostela. [*] Non representa a esencia da unidade popular e faise pagando un alto prezo", denunciou Dopico, quen sinalou que este "alto prezo" é a "exclusión" do órgano de dirección de En Marea das organizacións mencionadas anteriormente.