Demasiados atrancos para o Dépor

Ficha técnica:

Valencia CF 3: Diego Alves; Montoya, Ezequiel Garay, Abdennour, Gayà (Joao Cancelo, 83’), Enzo (Siqueira, 74’), Parejo, Carlos Soler, Orellana, Munir e Simone Zaza (Santi Mina, 78’).

RC Deportivo 0: Lux; Juanfran, Raúl Albentosa, Sidnei, Fernando Navarro; Álex Bergantiños (Marlos Moreno, 70’), Guilherme, Carles Gil, Fayçal Fajr (Emre Çolak, 46’); Joselu e Florin Andone.

Goles: 1-0: Garay (minuto 9). 2-0: Raúl Albentosa, en propia meta (28’). 3-0: Joao Cancelo (91’).

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (vasco). Amarelas Montoya, Abdennour e Enzo no Valencia e a Joselu no Deportivo, que suma cinco e non poderá xogar ante o Granada.

Incidencias: partido da 31ª xornada de Primeira División disputado no estadio de Mestalla ante 34.638 espectadores.

Diego Alves foi decisivo ao deter un penalti a Fayçal Fajr. | Fonte: lfp.es

Fayçal Fajr errou un penalti e o árbitro anulou por fóra de xogo un gol legal de Carles Gil con 0-0. Na xogada seguinte, o 1-0 de Garay a balón parado e nun erro defensivo. Demasiados contratempos para o Dépor, que acusou os golpes e quedou sen capacidade de reacción. Raúl Albentosa fixo o 0-2 en propia meta nun córner e os minutos foron pasando sen opción á remontada. Xa no tempo engadido, Joao Cancelo fixo o 3-0 definitivo. Segunda derrota consecutiva do Dépor, que queda con 27 puntos e 5 sobre os postos de descenso.

O Valencia avisou con dúas chegadas nos primeiros minutos, pero na primeira do Dépor, penalti de Montoya por agarrón sobre Florin Andone: Diego Alves parou o lanzamento de Fayçal Fajr, e aínda foi peor, xa que na xogada seguinte o árbitro anulou por fóra de xogo un gol legal de Carles Gil. No inmediato ataque local, gol a balón parado: lanzamento de falta, remate coa testa de Munir ao traveseiro e Garay aproveita o rexeite, coa defensa deportivista estática, para facer o 1-0.

O Dépor, con 4-4-2 de saída e Joselu e Andone en punta, acusou os golpes. O Valencia cedeu a posesión, pero aos de Pepe Mel faltáronlle ideas en ataque. Antes da media hora, o Dépor enterrou as súas opcioóns, tras un córner de Parejo que Albentosa rematou a gol en propia meta.



Pouco máis ata o tempo de lecer, en que o técnico deportivista deu entrada a Emre Çolak por un Fajr desaparecido tralo seu erro. O Deportivo mantivo o control do xogo ante un Valencia que se limitou a deixar pasar os minutos, pero apenas creou perigo ante a meta de Diego Alves, que detivo ben colocado e sen problemas os lanzamentos frouxos de Çolak e Joselu. No ecuador do segundo acto, Pepe Mel deu entrada a Marlos Moreno por Álex Bergantiños na procura dun gol que metese ao Dépor na pelexa. Andone tivo a mellor do Dépor, pero o control na área foiselle un pouco e o meta local botouselle enriba para tapar o lanzamento.

Co paso dos minutos, o Dépor acusou máis a impotencia que o cansazo, e chegou xa sen folgos aos últimos minutos do encontro. No tempo engadido, nunha contra do Valencia, Joao Cancelo fixo o 3-0 definitivo. Toca esquecer Mestalla e centrarse na final do mércores ante o Granada, para sumar os tres puntos e non ter que sufrir pola permanencia ata o último día.