Tres para aspirar a máis

Non quere o Lugo perder a pegada dos postos de play-off, para non ter que penar o final de Liga en terra de ningures. Malia non xogar un bo partido en ataque ante un pechado Reus, o equipo lucense non desfaleceu, agarrouse ao partido e acabou obtendo a recompensa dos tres puntos cun gol do vigués Yelko Pino, o primeiro coa camisola albivermella, no minuto 86.

O ucraíno Vasyl Kravets debutou no Lugo como titular no lateral esquerdo. | Fonte: lfp.es

O Lugo, co debut no lateral esuqerdo do ucraíno Vasyl Kravets, tivo a posesión e controlou o partido, pero faltoulle claridade e sobroulle precipitación nos metros finais. O gol chegou froito dun centro medido de Carlos Pita coa perna esquerda, que rematou o ex-canteirán do Celta no segundo pau. Tres puntos, portaría a cero oito xornadas despois e obxectivo acadado.

O Lugo acadou a novena vitoria do curso no Anxo Carro e suma 44 puntos, 29 na casa e tan só 15 a domicilio, a falla de dez xornadas de Liga. O descenso queda a oito puntos, e os play-offs de ascenso están a tan só catro (Xetafe, 48). Malia a todo, non lle queda un calendario doado ao equipo de Luis César: nas últimas dez xornadas, enfrontarase a seis dos sete equipos que lle preceden na táboa: Levante, Girona, Tenerife, Cádiz (vindeiro rival, sábado ás 18.00 horas), Oviedo e Huesca. UCAM Murcia, Rayo, Numancia e Alcorcón serán os outros catro. Catro partidos na casa (Oviedo, Girona, UCAM e Levante) e seis a domicilio para aspirar os play-offs.

Ficha técnica:

CD Lugo 1: Roberto; Jordi Calavera, Carlos Hernández, Marcelo Djaló, Kravets; Seoane, Sergio Gil (Carlos Pita, 72’); Damià Sabater (Pablo Caballero, 63’), Campillo, Fede Vico (Yelko Pino, 81’) e Joselu.

Reus 0: Edgar Badía; Melli, Olmo, Pichu Atienza, Migue; Folch, López Garai; Vaz (David Haro, 77’), Guzzo (Víctor Silva, 67’), Miramón (Fran Carbià, 57’) e Máyor.

Gol: 1-0: Yelko Pino (minuto 86).

Árbitro: Arias López (cántabro). Amarelas a Damià Sabater e Kravets no Lugo.

Incidencias: partido da 32 ª xornada de Segunda División disputado no estadio Anxo Carro ante 3.562 espectadores.