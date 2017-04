O consello científico de NAFO reúnese a próxima semana en Vigo para preparar a avaliación do stock de fletán

O consello científico da Organización de Pesqueiras do Atlántico Noroeste (NAFO) reunirase a próxima semana, do 3 ao 7 de abril, no Centro Oceanográfico de Vigo do Instituto Español de Oceanografía (IEO), co obxectivo de preparar a avaliación do stock do fletán negro --un dos principais recursos explotados pola frota de altura española-- nos bancos de Terranova.

Tal e como comunicou o IEO, neste encontro participarán 25 científicos das 12 partes contratantes da convención NAFO, sendo os investigadores do Centro Oceanográfico de Vigo Diana González Troncoso e Fernando González Costas os que representarán ao Instituto Español de Oceanografía.

Na reunión está previsto que se empezo a desenvolver o proceso de avaliación de estratexias de xestión para o fletán, que será presentado na reunión anual de NAFO de setembro e cuxas liñas xerais se acordaron en febreiro no grupo NAFO Joint Fisheries Commission Scientific Council Working Group on Risk-Based Management Strategies.

O consello científico é un órgano constituínte da NAFO que compila e mantén estatísticas e rexistros, publica información relacionada coas pesqueiras, e presta asesoramento á Comisión de Pesca da NAFO e aos estados ribeiregos sobre a conservación e xestión dos recursos pesqueiros.