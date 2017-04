Auxilian a un home que caeu nunhas rocas no Grove (Pontevedra)

Un home tivo que ser rescatado na tarde do domingo tras sufrir unha caída nunha zona rochosa en San Vicente, no termo municipal do Grove (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos tiveron lugar sobre as 19,15 horas do domingo cando o home, que estivo consciente en todo momento, caeu entre unhas rocas en San Vicente.

Foron varios particulares os que avisaron ao servizo de emerxencia para pedir axuda, tras o que o CAE 112 Galicia

alertou a Urxencias Sanitarias, Bombeiros de Ribadumia, GES de Sanxenxo e aos efectivos de Protección Civil do Grove.

Tamén, os axentes da Guardia Civil e da Policía Local foron informados do suceso. O home, unha vez rescatado, foi evacuado en ambulancia por persoal sanitario ata o Hospital Montecelo en Pontevedra.