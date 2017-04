(AM) Rescatan ao condutor dun vehículo tras caer por un desnivel na Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Un condutor resultou ferido ao precipitarse por un desnivel tras saírse da vía co seu vehículo no municipio da Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, o sinistro tivo lugar sobre as 6,30 horas deste luns no lugar de Ribeiriña, na localidade da Pobra do Caramiñal.

Foi un particular o que chamou ao 112 Galicia para pedir axuda e indicou que a persoa estaba consciente e non podía saír do interior do turismo ao quedar o vehículo nunha posición perigosa.

Por iso, pasouse aviso a persoal sanitario e aos Bombeiros de Ribeira que, unha vez chegados ao momento, estabilizaron o turismo e rescataron á persoa.

Por parte do CAE 112 Galicia tamén se solicitou a colaboración dos axentes de Tráfico e dos efectivos de Protección Civil da localidade.

Ao lugar en concreto, o 061 desprazou unha ambulancia asistencial para atender ao ferido, J.F.F.D., duns 41 anos, que foi levado ao Hospital do Barbanza, segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias.