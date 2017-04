Os galegos necesitan unha media de 7,4 anos de soldo íntegro para acceder a unha vivenda

Os galegos neceistan unha media de 7,4 anos de soldo íntegro para acceder a unha vivenda de tipo medio, segundo recolle o informe 'Tendencias do Sector Inmobiliario' publicado este luns por Sociedade de Tasación e referente ao primeiro trimestre de 2017.

Neste documento, os galegos teñen un Índice de Esforzo Inmobiliario de 7,4 anos, o mesmo que a media nacional, e por baixo de Baleares (14,4 anos), Cataluña (8,3 anos), Madrid (7,7 anos) e Canarias e Cantabria (7,5 anos). No outro lado da balanza, o menor Índice de Esforzo está en La Rioja (4,9 anos) e Murcia (5,1 anos).

Sociedade de Tasación calcula este indicador por comunidade autónoma a partir do cociente entre o valor de mercado da vivenda e os ingresos medios brutos anuais que publica o Instituto Nacional de Estatística (INE) na súa enquisa anual de estrutura salarial.

ÍNDICE DE CONFIANZA INMOBILIARIA

Pola súa banda, o índice de Confianza Inmobiliario de Sociedade de Tasación (ST) sitúase en Galicia no primeiro trimestre do ano nos 52,3 puntos, por baixo da media nacional, de 54,5.

O índice constrúese a partir da opinión de máis de 700 profesionais sobre aspectos económicos-inmobiliarios das zonas onde desenvolven a súa actividade profesional.

Nesta escala, a Confianza Inmobiliaria máis alta é para La Rioja, que supera o sesenta puntos e sitúase en 60,2, seguida por Madrid (58,4) e Baleares (57,6). Por contraposición, Castilla y León (50,7), País Vasco (51) e Murcia (51,2), presentan os valores máis baixos.

No conxunto de España, o índice de Confianza Inmobiliario de Sociedade de Tasación (ST) rexistrou unha subida do 0,9% durante o primeiro trimestre de 2017, ata os 55,4 puntos sobre unha escala de 100 puntos, e mantén así a súa tendencia á alza.

MELLORA A CAPACIDADE DE ENDEBEDAMENTO

Doutra banda, o índice de Accesibilidade, vinculada á capacidade de endebedamento, reflicte unha "leve" mellora a nivel estatal por terceiro trimestre consecutivo.

En concreto, cunha referencia de 100 puntos nos casos onde a capacidade de endebedamento é suficiente, a media de España no primeiro trimestre do ano situouse nos 107 puntos, o que supón unha subida de tres puntos con respecto ao trimestre anterior.

Pola súa banda, a media estatal mantense por quinto trimestre consecutivo por encima do nivel salarial mínimo para a adquisición dunha vivenda de tipo medio.

INCREMENTOS ANUAIS

Doutra banda, o prezo medio da vivenda en España experimentou un incremento do 2,5% de media anual, ata alcanzar un prezo de 1.469 euros por metro cadrado.

O estudo, que tamén inclúe a evolución de prezos da vivenda correspondente ao segundo semestre de 2016, mostra que o prezo medio da vivenda en España aumentou durante a segunda metade do ano pasado un 1,5%.

Neste contexto, desde a compañía independente dedicada á valoración de todo tipo de bens aseguraron que esta variación "positiva" experimentada no últimos tres semestres confirma a "recuperación" que veñen anunciando desde 2015. A pesar diso, indicaron que este comportamento non é uniforme en todas as provincias.

Así, Barcelona encabeza a lista cun aumento anual do 5,5%, seguido de Baleares, onde o repunte foi do 4,6%. En terceiro lugar sitúase Madrid cun ascenso do 4,4%.

No lado oposto atópanse Teruel (-2,1%) e Áraba (-1,6%), que concentran as maiores baixadas. Pontevedra (-1,4%), Zamora (-1,3%) e Burgos (-1,1%) son outras das provincias onde o descenso foi significativo.

Durante o segundo semestre de 2016, o prezo medio máis elevado rexistrouse na provincia de Guipúzcoa (2.317 euros por metro cadrado) e Barcelona (2.183 euros por metro cadrado), mentres que os máis baixos déronse en Badaxoz (836 euros por metro cadrado) e Cidade Real (843 euros por metro cadrado).

ALGUNHAS CCAA REXISTRAN DESCENSOS ANUAIS

O estudo mostra que durante o último ano as comunidades autónomas continuaron rexistrando descensos no prezo tanto das vivendas novas como usadas.

Asturias concentrou as maiores caídas cun descenso do 0,5%, seguido pola Rioxa (-0,4%) e Castilla y León (-0,3%). En cambio, Cataluña (+4,8%), Baleares (+4,6%), Madrid (+4,4%) e Melilla (+3,3%), rexistraron as maiores subidas anuais.

En canto á evolución semestral, tan só La Rioja contabilizou unha baixada nos prezos da vivenda nova e usada do 0,4%, mentres que o resto de comunidades experimentaron un aumento "moderado" liderado por Cataluña (+2,9%), Baleares (+2,6%) e Madrid (+2,4%).