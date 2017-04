Lídia Senra (AGEe) leva ao Parlamento Europeo un informe sobre as mulleres no medio rural

O pleno do Parlamento Europeo someterá a debate e votación esta semana un informe do que é co-relatora a eurodeputada Lídia Senra (AGEe) e que analiza a situación de 'As mulleres e o seu papel nas zonas rurais'.

Lida Senra (AGEe) | Fonte: Europa Press

Pasados todos os trámites en Comisión, onde foi aprobado o pasado mes de febreiro, o texto chega agora ao plenario europeo, onde a eurodeputada galega defenderá que a CE e os Estados membro garantan "unha PAC igualitaria na repartición das axudas", así como "mellores condicións de vida e de traballo para as mulleres das zonas rurais, facilitando a titularidade e copropiedade das explotacións".

Do mesmo xeito, pide incrementar "a participación das mulleres nos órganos de representación", a "igualdade de presenza nos procesos de toma de decisións" e nos organismos rurais e a difusión da información sobre "oportunidades de financiamento" para un acceso "equitativo" ás terras".

O informe pretende "dar visibilidade" á "importancia crave" que teñen as mulleres nas zonas rurais e a súa "situación de vulnerabilidade actual".

Segundo a enquisa de Eurostat sobre estrutura das explotacións agrícolas, as mulleres supoñen o 42% das persoas que traballan regularmente nas explotacións agrarias e gandeiras da Unión Europea, e, con todo, no 70% delas "figura un home como titular".