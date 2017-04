(AMP) Popular non reformulará as contas de 2016 pero incluirá correccións tras unha auditoría interna

Banco Popular non reformulará as contas de 2016 pero incluirá as correccións que sexan oportunas de forma retroactiva nos estados financeiros do primeiro semestre tras unha auditoría interna da carteira de crédito e da ampliación de capital, segundo informou a entidade este luns á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Non entanto, o banco presidido por Emilio Saracho asegurou que as desviacións detectadas en catro aspectos puntuais das súas contas "en ningún caso" representan un impacto "significativo" nas contas de 2016.

En concreto, o auditor observa "insuficiencia" en determinadas provisións constituídas respecto de riscos que deben ser obxecto de provisións individualizadas, que afectarían os resultados de 2016, e por iso, ao patrimonio neto, por un importe de 123 millóns de euros.

A iso súmase unha "posible insuficiencia" de provisións asociadas a créditos dubidosos nos que a entidade se adxudicou a garantía vinculada a estes créditos que, estimada estatisticamente, ascendería, aproximadamente, a 160 millóns de euros.

Así mesmo, detectou a "posible obrigación" de dar de baixa algunha das garantías asociadas a operacións crediticias dubidosas, sendo o saldo vivo neto de provisións das operacións nas que se estima que puidese darse esta situación de, aproximadamente, 145 millóns de euros, o que podería ter un impacto, aínda non cuantificado, nas provisións correspondentes a esas operacións.

Ademais, existen, segundo a auditoría, determinados financiamentos a clientes que puidesen utilizarse para a adquisición de accións na ampliación de capital levada a cabo en maio de 2016, cuxo importe, se se verificase, debería ser deducido de acordo coa normativa vixente do capital regulatorio do banco, sen efecto algún sobre o resultado nin o patrimonio neto contable.

A estimación estatística do importe destes financiamentos é de 205 millóns de euros, sendo o importe total obxecto desta análise de 426 millóns de euros.

"Estes son axustes que non supoñen ningún incumprimento e, en ningún caso, representan un impacto significativo nas contas anuais da entidade que xustifiquen unha reformulación, tal e como confirmou o auditor PwC e que proceden dos traballos rutineiros do departamento de auditoría interna", sinalou o banco.

REQUIRIMENTOS MINIMOS DE CAPITAL

A entidade asegurou que, se se consideran todos os efectos detectados ata este momento pola auditoría interna no cálculo de capital, cumpre cos requirimentos mínimos de capital regulatorio, tanto a peche do exercicio como a 1 de xaneiro de 2017, data na que se produciu un incremento da esixencia de cocientes.

Así mesmo, o banco estima que tamén cumpre co cociente de capital regulatorio a peche de marzo de 2017. Prevese que o cociente de capital total a 31 de marzo sitúese entre o 11,70% e o 11,85%, sendo o requirimento aplicable ao grupo, por todos os conceptos, do 11,375%. Non entanto, este nivel é inferior ao cociente de capital total do banco do 13,14% do peche de 2016.

O consello de administración da entidade considerou oportuno informar publicamente destas circunstancias tendo en conta que a xunta xeral ordinaria reunirase o próximo 10 de abril, en segunda convocatoria, para decidir, entre outras cousas, sobre a aprobación dos estados financeiros do primeiro semestre.

As accións do Popular iniciaban a sesión cunha caída superior ao 3% que, minutos máis tarde, pronunciaban ata preto do 5%, intercambiándose a un prezo de 0,867 euros.