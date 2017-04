O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, considerou que a elección da coordinadora de En Marea "rompe unha lista de consenso e confluencia", ademais de excluír "sensibilidades maioritarias", aínda que descartou unha saída do partido instrumental de Marea Atlántica.

A preguntas dos xornalistas, tras asistir á inauguración dun foro sobre mobilidade, asegurou que a elección da coordinadora supón "un paso contrario" aos documentos subscritos no encontro celebrado en Vigo.

Tamén manifestou que supón elixir unha dirección -na que Luís Villares fíxose coa portavocía dentro dunha coordinadora conformada por 11 persoas- "que non responde o proxecto político de En Marea tal e como foi concibido na súa orixe".

"Deixa fóra a sensibilidades importantísimas, diría maioritarias", expuxo, aludindo non só a Marea Atlántica, senón tamén a Anova e Esquerda Unida, así como Ourense en Común.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN POLÍTICA

Con todo, preguntado se cre que esta decisión debe supor a saída de Marea Atlántica, avogou por "traballar dentro". Tamén lembrou que "o órgano de dirección política de En Marea non é a coordinadora nin o consello, é o plenario, e debe ser no plenario onde se dean as grandes discusións e co sentido maioritario", sentenciou.

A pesar de todo, cuestionou que "18 persoas" -os membros do Consello das Mareas que votaron, xa que o sector crítico non o fixo- cambien "documentos políticos que gañan unhas primarias e reciben un apoio de centos de persoas". "Nunha organización sa e democrática non debería ocorrer", engadiu.

Luís Villares recibiu o apoio de 18 membros do Consello das Mareas, mentres que un total de 12 persoas -os críticos coa nova dirección- decidiron non votar porque entendían que na reunión deste domingo emprendeuse un camiño para a construción dunha organización "diferente" á deseñada nos acordos de Vigo e Compostela.