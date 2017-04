Inditex desembolsou máis de 2.200 millóns en alugueres en 2016, un 6,4% máis

Inditex desembolsou máis de 2.200 millóns de euros en alugueres de locais repartidos por todo o mundo durante 2016, o que supón un aumento do 6,4% respecto ao ano precedente, segundo os datos da compañía remitidos á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Desta forma, o xigante galego contabilizou un gasto por arrendamento operativo de 2.221,04 millóns de euros en 2016, fronte aos 2.087,43 millóns de euros que pagou un ano antes por este concepto.

Nalgunhas ocasións, os promotores de centros comerciais ou os propietarios dos inmobles arrendados efectúan contribucións para a instalación do grupo nos mesmos, que teñen a consideración de incentivos de aluguer e que se imputan igualmente aos resultados nos períodos de arrendamento.

En canto á duración dos contratos, tamén existe unha gran variedade de situacións diferentes. Xeralmente os contratos de aluguer teñen unha duración inicial de entre 15 e 25 anos. Con todo, debido á lexislación dalgúns países ou aos usos habituais para os contratos de arrendamento, nalgúns casos a duración é menor.

Durante o exercicio 2016, Inditex realizou 279 aperturas netas en 56 mercados, ata pechar con 7.292 tendas en 93 mercados do cinco continentes.

Inditex, que prevé entre 450 e 500 aperturas netas e a absorción de entre 150 e 200 unidades pequenas en tendas próximas cun investimento duns 1.500 millóns de euros, pechou o exercicio fiscal 2016-2017 cunha posición financeira neta de 6.090 millóns de euros, cunha caixa de 4.116 millóns de euros fronte aos 4.226 millóns dun ano antes, e cunha débeda financeira corrente de 62 millóns de euros.

SEN IMPACTO DO 'BREXIT'

Na documentación remitida á CNMV, Inditex asegura que o impacto do 'Brexit' sobre a compañía non foi relevante durante o exercicio 2016, a pesar de que o referendo sobre a permanencia do Reino Unido supuxo unha "conmoción inesperada", que engadiu "incerteza" aos mercados.

Na presentación dos resultados anuais, o presidente de Inditex, Pablo Isla, asegurou que a compañía manterá os seus plans de crecemento en Reino Unido, onde conta cunhas 115 tendas, a pesar da saída do Reino Unido da Unión Europea, xa que a compañía realiza os seus investimentos cunha perspectiva a medio e longo prazo, sen que este suxeita aos "avatares" de cada momento.

Segundo Inditex, a depreciación da libra esterlina resultante do 'Brexit' tampouco signficou un aumento material do risco de tipo de cambio.

Neste sentido, o xigante galego sinalou que a 31 de xaneiro deste ano non existe ningún risco significativo para a repatriación de fondos, nin remanentes significactivos de caixa non dispoñibles para uso por parte da compañía e as súas filiais.

Do mesmo xeito, segundo a firma, non existen restricións significativas á capcidad por parte da compañía de acceder a activos e liquidar pasivos das súas filiais.