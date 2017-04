Os educadores sociais denuncian a súa ausencia no Plan Estratéxico de Convivencia Escolar

O Consello Xeral de Colexios Oficiais de Educadoras e Educadores Sociais (CGCEES) insta o Ministro de Educación, Cultura e Deporte a que revise a proposta e estude a incorporación dos profesionais da Educación Social en todos os centros educativos do Estado español. "O profesorado, as asociacións de nais e pais, os sindicatos e, en definitiva, a comunidade educativa, lévano demandado desde hai anos", argúen dende o Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (CEESG).

Colexio privado feminino.

A demanda chega logo de comprobar a súa ausencia do papel dos profesionais da Educación Social no Plan Estratéxico de Convivencia Escolar, polo que o CGCEES quere poñer de manifesto que "a oferta e a demanda de tarefas socioeducativas multiplicouse e establecéronse novos espazos sociais para atender necesidades educativas: o acceso á vida social". "A educación deixou de ser patrimonio exclusivo do sistema educativo", din os especialistas do CEESG.

Dende a organización galega lembran que a profesión de educador social adquiriu rango universitario en 1991, coa publicación do Real Decreto 1420/1991, que "xorde tras a reivindicación do colectivo profesional apoiado por distintas institucións sociais e pola necesidade desta figura para o desenvolvemento das políticas sociais e educativas, en aras da consecución do obxectivo de alcanzar o Estado do Benestar", recordan. Así, "a forma de implementar estas políticas é a través das profesións que abordan a acción social, cada unha desde a súa especificidade; no noso caso sería a acción socioeducativa, tal como sinala o mencionado Real Decreto de creación da titulación", engaden.

Tamén consideran que "a complexidade social inherente nas comunidades educativas actuais e os novos retos aos que está convocado o sistema educativo require, ademais dos elementos pedagóxicos que xa achegan os ensinantes, unha mirada á singularidade dos educandos desde unha perspectiva pedagóxica, que é o que achegaría a educación social, para abordar todos os obxectivos propostos no Plan Estratéxico de Convivencia Escolar e en especial para algúns deles como a detección e tratamento do acoso escolar".

Nesta liña, argumentan que é necesario que o educador social forme parte do claustro do profesorado ou sexa membro do Departamento de Orientación ou de Atención ás necesidades educativas especiais, baixo a dependencia do xefa de departamento e en colaboración co equipo directivo e titores, e debe asumir a funcion de enlace e mediación directa con todos os recursos sociais da comunidade.

Alumnos.

"A súa actuación débese concretar dentro do Plan de Actuación do Departamento de Orientación ou de Atención ás necesidades educativas especiais e, por tanto, intervén apoiando a elaboración dos distintos programas", argúen.

Por outra banda, esixen ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e ás Consellerías de Educación que teñen competencias propias que doten con educadors sociais aos centros que xustifiquen a necesidade de atender ssituacións especialmente problemáticas de convivencia social, para desenvolver tarefas de mediación en colaboración coas familias e con outras institucións, para cubrir educativamente espazos de cultura, lecer e tempo libre.

Tamén lembran que en Comunidades Autónomas como Estremadura, Castela-A Mancha e Andalucía, os educadores sociais xa están a levar a cabo as funcións que “supostamente” realizará esa “nova” figura que o Ministerio quere implantar nos colexios.

Os especialistas reivindican o seu papel na prevención e mediación, para anticipar, actuar e contribuír á resolución das diversas problemáticas nos centros escolares —neste caso, o acoso escolar, pero existen outra situacións que deben abordarse, como a prevención da violencia de xénero, das drogodependencias, das Tics, etc.—.

Ademais, poñen en valor a sía "misión inclusiva", que "propicia aprendizaxes significativas para ser, facer e convivir".

"Na actualidade, as administracións educativas apartaron o alumnado que, por unhas circunstancias ou outras, non se adapta ao sistema (cabe reflexionar sobre se o sistema educativo se adapta ás actuais xeracións) e optouse por dar ás situacións de inadaptabilidade unha resposta desde fóra do propio ámbito educativo, habitualmente desde o ámbito xurídico e dos servizos sociais", explican os educadores sociais galegos

Por todo isto, desde a organización que representa a profesión no Estado Español, o CGCEES, este profresionais apostan pola inclusión dos educadores sociais no sistema educativo, como profesionais que poden abordar desde dentro as circunstancias problemáticas que xorden nos centros educativos, ademais de establecer programas e mecanismos que permitan que a convivencia nos mesmos sexa de integración e non de exclusión, onde aquelas persoas ás que non lles vai tan ben poidan formar parte dunha comunidade á que teñen o dereito e a obriga de pertencer.