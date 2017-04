Cando os británicos puñan aos galegos como exemplo de valor e carraxe

Vigo celebra estes días a súa Festa da Reconquista, un evento que lembra a liberación da cidade das tropas napoleónicas en 1809 e que marcou un antes e un despois da invasión francesa porque Vigo foi a primeira cidade liberada do xugo napoleónico en toda Europa.

Recreación na Festa da Reconquista en Vigo, entre veciños e tropas napoléonicas | Fonte: turismoriasbaixas.org

Unha liberación a que lle seguiron as cidades de Baiona e Tui e logo do resto de Galicia tras a gran batalla de Pontesampaio. Por iso, non é de estrañar que todo un gran estratéga militar da época, o duque do Wellington, dixera aquilo de: “Españois, imitade aos inimitables galegos”, polo seu valor e a súa carraxe.

O coronel Navas Ramírez-Cruzado no seu libro 'Victorias de Galicia. La Guerra de la Independencia. Cuando el pueblo gallego derrotó a Napoleón', desmitifica esa idea da falta de autoestima dos galegos. Máis no xornal colaborador Historia de Galicia.