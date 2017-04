Un incendio queima un silo nunha fábrica de Boiro (A Coruña)

Efectivos do corpo de bombeiros extinguiron na mañá deste luns un lume nun silo de serrín situado á beira dunha fábrica no lugar de Ou Saltiño, no municipio de Boiro (A Coruña).

Segundo informou o CAE 112 Galicia, os bombeiros da localidade e de Ribeira desprazáronse ata o punto tras ser alertado polo servizo de emerxencias ás 9,15 horas deste luns.

Foron varios particulares os que alertaron ao 112 de lapas no tellado dunha fábrica de madeira. Segundo confirmaron os profesionais de extinción, ardeu unicamente o silo, supostamente por mor dunha faísca provocada por unha máquina.

O 112 sinalou que debido a este lume non houbo máis danos e, segundo engaden as mesmas fontes de emerxencias, nin sequera viuse afectada a propia nave.

A intervención da Garda Civil, Policía Local e de Protección Civil tamén foi requirida polo persoal do 112 Galicia. Ademais, informouse o servizo de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e a Urxencias Sanitarias por se fose precisa a súa intervención.