(AV) Saénz de Santamaría anuncia 247 millóns de euros adicionais para os servizos públicos de Galicia

A vicepresidenta do Goberno, Soraya Saénz de Santamaría, anunciou este luns que Galicia recibirá 247 millóns de euros adicionais para financiar o seu servizo públicos.

Sen entrar nas contías que se destinarán a infraestruturas na Comunidade galega, posto que os Orzamentos Xerais do Estado daranse a coñecer esta semana, o que si aseverou é que permitirán cumprir os últimos prazos comprometidos para a chegada do AVE a Galicia.

Díxoo a mandataria tras reunirse por espazo de case dúas horas co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no marco dunha visita á capital galega, na que participaron tamén o vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, e o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva.

