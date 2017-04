A portavoz de Podemos no Parlamento de Navarra, Laura Pérez, manifestou, tras a doazón da Fundación Amancio Ortega á sanidade pública navarra, que queren "menos filantropía barata" e "xustiza fiscal".

En declaracións aos medios de comunicación tras a Mesa e Xunta de Portavoces da Cámara, Pérez sinalou que "unha xustiza fiscal progresiva e redistributiva" permitiría "dotar" sistema sanitario de recursos "suficientes, sen necesidade de recorrer a este tipo de doazóns, que seguen desgravando ao doante".

"Temos que velar porque desde os poderes públicos non sexamos os primeiros en aceptar uns donativos que non veñen máis que a ser a outra cara dunhas políticas económicas inxustas e pouco redistributivas". "Entre 2011 e 2014 Inditex, mediante a enxeñaría fiscal, deixou de pagar 600 millóns, en España 218 millóns", indicou.

Preguntada sobre se cre que o Goberno de Navarra non debería aceptar a doazón da Fundación Amancio Ortega, Laura Pérez respondeu: "non dicimos que non se tivese que aceptar, tampouco que se deba aceptar, senón que dicimos que non sería necesario ese tipo de aceptacións se houbese recursos suficientes para dotar ao noso sistema sanitario de recursos avanzados". "Eses donativos veñen facer un lavado de imaxe do doante cando se trata dunha persoa cuxos ingresos son obtidos de forma cuestionable", dixo.