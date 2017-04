Galicia crecerá en 2017 un 2,6%, igual que a media nacional, segundo Ceprede

O Produto Interior Bruto (PIB) de Galicia crecerá este ano 2017 un 2,6 por cento, incremento que é similar ao previsto para a media nacional, segundo estimacións do Centro de Predición Económica (Ceprede).

Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidade Valenciana e Madrid, con crecementos do PIB do 2,9 por cento, serán as comunidades autónomas máis dinámicas en 2017.

Este catro rexións serán as únicas que crezan por encima da media nacional estimada por Ceprede (2,6 por cento). Andalucía, Baleares, Canarias e Galicia igualarán devandita media, xa que o seu PIB tamén avanzará este ano un 2,6 por cento.

Por baixo desta cifra sitúanse Murcia (2,5 por cento); Aragón, Extremadura, La Rioja, Navarra e País Vasco (alzas do 2,4 por cento en todas elas); as cidades autónomas de Ceuta e Melilla (2,3 por cento en ambos os casos); Castilla-León (2,1 por cento); Cantabria (dous por cento), e Asturias (1,7 por cento), que será a única rexión que crecerá este ano menos dun dous por cento.

Para a obtención destas predicións, Ceprede tivo en conta quince indicadores da actividade económica, entre eles os afiliados á Seguridade Social, a produción industrial, o consumo de combustibles, as matriculacións, o comercio exterior ou as pernoctacións.