(AV) Angrois.- O avogado do maquinista advirte que a liña incumpre a normativa ao carecer do certificado europeo

O avogado que defende ao maquinista do tren Alvia que se accidentou en xullo de 2013 en Angrois, Manuel Prieto, advirte de que a liña Ourense-Santiago "non cumpre a normativa" ao carecer do certificado europeo de interoperabilidade ('CE'), "fundamental para a seguridade".

O avogado do maquinista imputado polo accidente de Angrois, Manuel Prieto | Fonte: Europa Press

Así o asevera nun escrito ao que tivo acceso Europa Press de 43 páxinas presentado este luns no xulgado número 3 da capital galega. Con el, Prieto impugna os dous recursos do letrado do exxefe de seguridade na circulación de Adif investigado na causa e de Avogacía do Estado, en representación do propio xestor de infraestruturas.

En sede xudicial rexistrouse esta mesma xornada a impugnación realizada pola plataforma de vítimas do sinistro ferroviario.

Ambas as partes pretenden evitar unha eventual retirada dos cargos de 80 homicidios imprudentes e 144 de lesións que o instrutor atribúe a Andrés Cortabitarte, actualmente subdirector de innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Adif, e que está chamado a declarar leste mesmo martes en Compostela.

