O alcalde de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Aberta), expresou que lle "preocupa" a situación interna dos órganos de dirección de En Marea, logo de que o pasado domingo parte do Consello das Mareas reprobase a elección da coordinadora e de Luís Villares como único portavoz orgánico ao considerar que se "exclúe" a varias formacións integradas no partido instrumental.

Noriega fala da súa reunión co Rei Felipe V este martes | Fonte: Europa Press

"Mentiría se non dixese que esa situación non me preocupa", manifestou Martiño Noriega en declaracións aos medios este luns. "Creo que os órganos de En Marea teñen que reflectir os espazos políticos que representa. Que haxa esa distorsión preocúpame", confesou.

Con todo, o rexedor santiagués evitou situarse porque, como lembrou, está "centrado no espazo de Compostela Aberta" e no goberno "da capital do país".

En relación a isto, Noriega apuntou que non forma parte de "os órganos de representación da marea" e que deu "un paso atrás" en Anova tras a celebración do III Asemblea Nacional da formación nacionalista --que forma parte de En Marea--; un conclave no que deixou de ser portavoz, cargo que compartía con Xosé Manuel Beiras e que foi asumido por Antón Sánchez.

DIVISIÓN NO CONSELLO DAS MAREAS

Luís Villares foi elixido portavoz orgánico de En Marea na reunión que o pasado domingo celebrou o Consello das Mareas, na que tamén se escolleu á coordinadora nacional do partido instrumental, composta por 11 persoas: sete mulleres e catro homes.

Con todo, esta decisión foi reprobada por membros de Anova, Marea Atlántica, Esquerda Unida, Podemos e mareas municipalistas, como Ourense en Común e Nós Pobra, tal e como indicou aos medios Rafael Dopico, de Anova.

En declaracións aos medios tras a reunión do órgano de dirección do partido instrumental, Rafael Dopico expresou que tanto a elección de Villares coa da coordinadora non representan "a esencia da unidade popular" e provocan a "exclusión" do órgano de dirección de En Marea das organizacións mencionadas anteriormente.

ANOVA DENTRO DE EN MAREA

Así as cousas, dentro do Consello das Mareas existen membros de Anova que defenden posturas diferentes. Por unha banda, atópase a candidatura 'Somos Quen', formada integramente por militantes de Anova e que apoian a Luís Villares.

Por contra, tamén hai membros da formación nacionalista no órgano de dirección de En Marea que se postularon publicamente en contra de concentrar a portavocía orgánica e parlamentaria na figura do que foi candidato á Presidencia da Xunta polo partido instrumental.

Preguntado sobre esta cuestión, o exportavoz nacional de Anova, Martiño Noriega, evitou entrar "nese tipo de debates". "A miña posición é clara: co novo equipo; con Antón Sánchez e Xosé Manuel Beiras", indicou.

"Anova ten unha posición oficial que é a da súa portavocía e esa é a miña", apostilou.