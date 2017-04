A Universidade de Vigo e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio colaborarán na loita contra o cambio climático, estratexias de economía circular, o "empoderamento" dos ríos galegos ou na mellora do ciclo integral da auga, segundo avanzou este luns a conselleira Beatriz Mato.

Reunión entre Beatriz Mato e Salustiano Mato | Fonte: Europa Press

Tras manter unha reunión co reitor da Universidade, Salustiano Mato, a conselleira explicou que o goberno galego "non quería desaproveitar" o talento dos investigadores da institución académica viguesa e apostou por unha cooperación "leal" en catro ámbitos (que poderían ampliarse a máis): estratexias de economía circular, avanzar na loita contra o cambio climático, traballo no Observatorio dos Ríos, e colaboración para mellorar o ciclo da auga e a eficiencia enerxética.

Beatriz Mato sinalou que se asinará un convenio marco de colaboración e, posteriormente, convenios específicos para cada acción concreta que se desenvolva conxuntamente.

Pola súa banda, o reitor da UVigo, Salustiano Mato, explicou que a reunión deste luns foi o punto de partida para "sistematizar de forma máis intensa" a colaboración entre a Universidade e a Consellería, e lembrou que a institución académica conta con investigadores e expertos vinculados coas áreas nas que se vai a cooperar.

LIÑAS DE TRABALLO

Entre as posibles liñas de traballo nesta colaboración, destacan os proxectos de investigación MarRISK, que busca o crecemento intelixente e sustentable das zonas costeiras; e o proxecto LifeTec, que analiza as sinerxías no uso de radares meteorolóxicos e o seu posible emprego como detectores de incendios.

Con respecto aos ríos, a conselleira lembrou que, en próximas semanas, porase en marcha o Observatorio dos Ríos, e convidou á UVigo a facer as súas achegas neste organismo.