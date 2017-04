O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e alcalde de Vigo, Abel Caballero, reclamou ao Goberno que os concellos e deputacións poidan usar os seus remanentes de tesouraría e advertiu de que non quedarán "quietos" ata lograr o seu obxectivo.

Abel Caballero | Fonte: Europa Press

En declaracións aos xornalistas, tras reunirse co presidente da Deputación da Coruña, o socialista Valentín González Formoso, ratificou que convocou para este xoves unha reunión extraordinaria da xunta de goberno da FEMP co obxectivo de elaborar unha declaración institucional.

Caballero asegurou que no proxecto de Orzamentos Xerais do Estado de 2017 "non se dá satisfacción" á súa demanda de que o superávit de corporacións locais e provinciais, que cifrou en 7.000 millóns de euros, "poidan gastalo en atender aos seus cidadáns".

O presidente da FEMP argumentou tamén que España "cumpriu os requirimentos do déficit grazas a concellos e deputacións" e defendeu que teñen "un bo modelo de xestión". Por iso, sinalou que a súa intención é, cunha rolda de contactos en distintas cidades españolas, lograr unha proposta de consenso entre todos os municipios.

Ademais, cualificou de "inasumible" que por parte do Ministerio de Hacienda non se dea resposta á súa demanda. "Non queremos que o aforro dos concellos acabe sendo empregado polas comunidades autónomas, polo Goberno ou pola Seguridade Social".

Por outra banda, reclamou poder repor os 96.000 empregos públicos que, segundo sinalou, perderon pola crise. Nesta materia, considerou unha "mellora" a proposta do Goberno polo feito de que se lles permita unha reposición de efectivos do último ano e de leste.

"Pero queremos recuperar en catro anos todos os activos", insistiu Caballero, quen tamén instou a todos os concellos e deputacións a ir "xuntos" nestas peticións.

XERAR EMPREGO

Respecto diso, o presidente da Deputación da Coruña coincidiu na esixencia de que se lles permita "reactivar a contratación de persoal" nestas administracións.

Tamén pediu poder usar o remanente de tesouraría, que cifrou nuns 200 millóns de euros no caso da provincia coruñesa. "Esa inxección significaría xeración de actividade e de emprego", subliñou. Na mesma liña, solicitou poder contratar persoal "para atender servizos públicos".