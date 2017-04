A vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, mostrouse este luns "optimista" sobre a negociación dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) con todas as comunidades.

A vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría | Fonte: Europa Press

Díxoo nunha rolda de prensa en Santiago posterior a unha reunión co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, na que anunciou que os fondos para Galicia aumentarán en 247 millóns de euros e que as partidas consignadas permitirán "cumprir" o último prazo dado para a chegada do AVE.

Ao fío diso, preguntada sobre se comunidades máis reivindicativas do seu carácter nacional, como Cataluña e Euskadi, veranse máis favorecidas nos seus investimentos, a mandataria sostivo que "uno non pode innovar da noite para a mañá".

Así, lembrou que a construción de infraestruturas é un proceso de "moito tempo" e que require "un traballo constante", á vez que salientou que as consignacións do Ministerio de Fomento decídense "buscando a máxima cohesión territorial" e non con outro tipo de criterios.

Neste sentido, referiu que a chegada da alta velocidade ferroviaria a Galicia é "un elemento crave" non só para Galicia, senón para o conxunto do Estado.

De feito, Sáenz de Santamaría aproveitou a ocasión para revelar, a modo de "anécdota", que noutros territorios recrimínanlle o interese do Goberno nesta infraestrutura. "Dinme: non só fagan vostedes o AVE a Galicia, nós tamén temos necesidades", indicou.

NEGOCIACIÓNS CON NUEVA CANARIAS

Tamén en relación coas negociacións para sacar adiante os orzamentos no Congreso, foi cuestionada polos xornalistas sobre o aviso que lanzou a presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ao deputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, sobre a posibilidade de que este apoie as contas.

E é que a dirixente andaluza, aspirante a liderar o PSOE, defendeu que Nueva Canarias, como socios electorais da súa formación, deberían "compartir" a súa postura ante o PGE.

Respecto diso, a vicepresidenta recalcou que o Goberno seguirá traballando nos orzamentos "tendo moi presentes as necesidades de Canarias", do mesmo xeito que os do resto das autonomías.

E, tras lembrar a recente aprobación do cambio no réxime económico de Canarias para atender a súa "distancia" da península, Sáenz de Santamaría mostrouse "convencida" de existe "un marco amplo" para acordar co partido de Pedro Quevedo se "priman os intereses" da súa comunidade. "E é o que vai primar, non me cabe dúbida", resolveu.

AS CIFRAS

Se o PSOE non apoia o PGE para 2017, o Executivo de Mariano Rajoy necesitaría previsiblemente o voto de Quevedo para lograr a súa aprobación definitiva no Congreso.

O Goberno pode superar as emendas á totalidade que presente a oposición se consegue sumar aos escanos do PP os de Ciudadanos, PNV e Coalición Canaria (suman 175), pero necesitaría un máis para ter máis votos a favor que en contra e así aprobar o ditame final.