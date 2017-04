Manuel Suárez Lemus incorpórase a Conxemar como novo director de Asuntos Públicos e Comunicación

O galego Manuel Suárez Lemus incorpórase este mes de abril como novo director de Asuntos Públicos e Comunicación de Conxemar, a Asociación Española de Almacenistas, Importadores, Transformadores e Exportadores de Produtos da Pesca e Acuicultura. A organización está integrada por máis de 200 empresas que facturan anualmente máis de 6.000 millóns de euros e contan con máis de 13.000 empregados.

Manuel Suárez Lemus, director de Asuntos Públicos e Comunicación de Conxemar | Fonte: Europa Press

Manuel Suárez Lemus conta con case vinte anos de experiencia no sector da comunicación e os asuntos públicos. É gran coñecedor do sector de alimentación e as súas áreas de especialización, procede de FIAB, a patronal de industrias de alimentación e bebidas de España, onde desempeñaba a responsabilidade de Director de Comunicación e Relación co Asociado.

Ademais, foi responsable do Gabinete Externo da Secretaría Xeral de Sanidad e Consumo do Ministerio de Sanidad; así como director do Gabinete de Comunicación da Consellería de Sanidade da Xunta.

Apaixonado do mar, exerceu tamén como xefe de prensa da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, traballou tamén como director de Comunicación en Grupo Pescanova e en medios como Onda Cero e RadioVoz, entre outras responsabilidades.