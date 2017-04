A RAG insta o Rexistro de Corcubión a aceptar a petición dunha moza de restituír a forma galega do seu apelido

Institucións e movementos sociais deron un paso adiante na defensa do dereito dos cidadáns para restituír a forma galega dos seus apelidos. En concreto, entidades como a Real Academia Galega ou A Mesa denunciaron o caso dunha moza á que o Rexistro Civil de Corcubión denegoulle o cambio de 'Rey' a 'Rei', a pesar da legalidade "ampara" a súa solicitude.

Concentración da Mesa | Fonte: Europa Press

"Habitualmente este trámite realízase sen maiores complicacións pero, lamentablemente, en contadas ocasións dáse o caso de que algúns funcionarios de rexistros civís ou xulgados pon obxeccións de distinto tenor, sempre carentes de fundamento obxectivo, obstaculizando o exercicio deste dereito", indica a Academia galega.

En concreto, este tipo de peticións están recoñecidas pola Lei 40/1999, que autoriza a regularizar os apelidos ortográficamente cando a forma inscrita no Rexistro non se adecue á gramática e fonética da lingua española correspondente, neste caso a galega.

A RAG acusou a esta entidade de "incumprir a normativa legal" ao denegar a galeguización deste apelido á solicitante, desvelando que a propia moza presentou un ditame da institución académica no que se demostra que 'Rei' é "a única forma adecuada á gramática e fonética do galego para este apelido".

"Neste caso", insiste a Academia, o argumento esgrimido polo rexistro, de que a forma 'Rey' pertence "ao acervo nacional", sitúase "no ámbito das opinións ideolóxicas particulares e non ten base nin científica nin legal", polo que se ve "na obrigación de lembrar que a restauración dos apelidos ao galego é un dereito que non pode ser ignorado por ningunha instancia burocrática".

A propia RAG publicou recentemente unha listaxe de formas galegas correctas dos apelidos coas súas correspondentes formas "deturpadas e castelanizadas", tras centos de ditames emitidos durante décadas en resposta ás peticións dos cidadáns, entre os que figura o apelido 'Rei'. "Non é traducir, é restituír a onomástica galega á súa forma orixinal", matizou.

PROTESTA DA MESA

Do mesmo xeito, a asociación A Mesa pola Normalización Lingüística protagonizou unha concentración ante o xulgado de Corcubión en defensa do "dereito a galleguizar os nomes e apelidos".

No propio rexistro presentáronse alegacións para que se permita a restitución do apelido e presentáronse diferentes documentos para certificar que 'Rey' é unha forma "de deturpar" o apelido galego e "incorrecta ortográficamente".

"Todo o mundo ten dereito a chamarse polo seu propio nome na súa lingua tal e como di o convenio-marco para a protección das Minorías Nacionais e como recoñece a lexislación española vixente", destacou o presidente da Mesa, Marcos Maceira, presente na protesta.