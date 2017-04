A familia de Marta Sequeiro Valencia, a camareira falecida en Ferrol en abril de 2016, asegurou que a vítima tivo unha "morte brutal" e esixe un cambio na cualificación do escrito do fiscal, que tachan de "burla" e "aterrador". Piden así a cualificación de asasinato.

Así o manifestaron varios membros da familia coincidindo co inicio este luns do xuízo, que se celebra con xurado e que está previsto que se prolongue ata o xoves, pola morte de Marta Sequeiro Valencia, de 43 anos. Tras a elección dos membros do xurado, esta mesma tarde esta previsto que declare o acusado.

A Fiscalía solicita 15 anos de prisión por un delito de homicidio e unha indemnización de 200.000 euros para o fillo da vítima. A acusación particular eleva a petición a 25 anos de prisión por un delito de asasinato con aleivosía e ensañamiento.

Segundo a Fiscalía, o acusado Víctor T.N., dirixiuse na tarde do 24 de abril do ano pasado, sobre as 17,00 horas, á cafetaría onde traballaba a vítima permanecendo alí durante un tres horas e consumindo alcol.

Máis tarde, sobre as 21,00 horas, o acusado abandonou o local para dirixirse á zona de bares da Rúa Nova de Caranza en Ferrol; onde estivo durante o resto da tarde ata que, en hora vespertina do mesmo día volveu ao bar onde comezou a xogar á máquina comecartos continuando con consumo de copas de xenebra ata o cinco horas da madrugada.

Fiscalía sostén tamén que "nun momento determinado, fíxose cun coitelo de dimensións considerables, habitualmente utilizado para cortar limóns, que se achaba encima da barra e, sen que conste o motivo asestou múltiples puñaladas á muller". Concretamente, segundo recolle o seu escrito de cualificación, 10 na súa cabeza, 21 na súa cara e pescozo, 19 nas súas costas, 13 nas súas extremidades superiores e unha no tórax.

"MORTE BRUTAL"

Ante os medios de comunicación, as irmás da vítima, Silvia e Yolanda, xunto á súa tía Cristina Valencia, esixían un cambio na cualificación do fiscal, que considera os feitos constitutivos dun delito de homicidio. A familia espera que o xurado o cualifique como un asasinato.

A tía da vítima tachou de "aterrador" o escrito do Ministerio Fiscal e considera que é unha "burla" para a familia. "Este asasino foi desde que entrou no bar unha ameaza para Marta e non valorou iso", dixo esta familiar en relación ao escrito do fiscal.

Ademais, cuestionou que o fiscal non teña a conta o sufrimento da súa sobriña a pesar de que a "autopsia revela que morreu desangrada, ningunha puñalada foi a un órgano vital, foi unha lenta morte e agonizante", considera. "Tamén dixo que lle asestou 64 puñaladas nun minuto e é matematicamente imposible", segundo di.

Silvia Sequeiro asegurou que o acusado "se merece todo" mentres que Yolanda, a outra irmá da falecida, pediu xustiza porque a súa "irmá foi asasinada brutalmente por un asasino para facerlle dano e causarlle dor". "Levou unha morte brutal, fíxolle moito dano", afirmou Yolanda.