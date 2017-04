O portavoz de En Marea, Luís Villares, asegurou que buscou "ata o último minuto" o consenso para a elección da coordinadora do partido instrumental e destacou que "ninguén foi excluído" senón que houbo "unha oferta de integración" que "non todo o mundo aceptou".

Luís Villares (En Marea), nunha rolda de prensa no Parlamento | Fonte: Europa Press

O exmagistrado lucense pronunciouse deste xeito despois de que este domingo fose elixida a nova coordinadora de En Marea e el mesmo fixésese co liderado do partido ao sumar a responsabilidade de portavoz orgánico á que xa desempeñaba como portavoz parlamentario.

Na súa intervención, Villares tamén respondeu ás críticas de varios membros do Consello das Mareas que rexeitan o seu nomeamento como voz orgánica así como a configuración do novo órgano executivo ao considerar que queda fóra Anova, a Marea Atlántica, Podemos, Esquerda Unida e outras mareas municipalistas, como Ourense en Común e Nós Pobra.

Respecto diso, insistiu no que o consenso se perseguiu ata o último momento e destacou que o órgano executivo de En Marea "está integrado por membros do tres listas" que concorreron ao proceso interno --Máis Alá!, Queremos Participar e Somos Quen-- e que se produciu "unha integración proporcional", tal e como "establecen os estatutos". "A pluralidade reflectida no proceso electoral interno queda garantida na executiva", indicou.

Ademais, Villares aproveitou para destacar "que, o feito de que, como decisión voluntaria, algunhas persoas non se quixesen integrar na coordinadora non significa que non estean no Consello das Mareas, onde manifestaron que seguirían facendo o seu traballo".

Sobre esta cuestión, incidiu en que a coordinadora simplemente executa as decisións do Consello das Máreas --máximo órgano de decisión entre asembleas-- que, como apuntou, "é desde onde se goberna".

SENSIBILIDAES

Preguntado sobre a non integración na coordinadora de persoas do Consello procedentes dos partidos que apoian a En Marea --Anova, Esqueda Unida e Podemos-- debilita o proxecto, Villares replicou que, aínda que si hai xente da formación morada e da nacionalista, é necesario "aspirar a recoller todas as sensibilidades".

Con todo, asegurou que "parte dos partidos que conforman o espazo de en marea, ás veces teñen divisións internas e iso dá lugar a que esas divisións se tenten trasladar a En Marea. "En Marea debe ser autónoma a esas diferenzas", considerou.

E é que, na súa opinión, "non sería positivo trasladar a un órgano de dirección esas diferenzas". "Por tanto, deixando iso atrás, para nós era fundamental que botásemos a andar o Consello e que respectásemos o que votaron os inscritos", apuntou.

DOCUMENTOS

Tras deixar claro que a coordinadora ten toda a "lexitimidade democrática e estatutaria", sinalou que os documentos "constituíntes", os aprobados na asemblea fundacional de Vigo e no plenario celebrado en decembro en Santiago, foron incumpridos escrupulosamente na súa elección.

Con todo, o documento asociado á lista que capitaneou para o proceso interno, 'Máis Alá!', incluía un punto que impedía que o portavoz parlamentario asumise tamén a voz orgánica. "O que pasa é que a candidatura Máis Alá!' obtivo o 58% dos votos e os dous restantes o 42%. O que non pode facer a dirección é obviar a pluralidade que iso significa", manifestou.

Así, asegurou que "o resultante" tiña que ser "unha transacción das teses maioritarias e as das outras partes". "A única diferenza significativa tras a transacción foi esa -permitir compatibilizar as portavocías--, e era necesario facer un xesto coas outras candidaturas", apuntou.

Por todo iso, incidiu en que "calquera discrepancia" é "totalmente reconducible" e puxo en valor a "actitude" das persoas que "non se quixeron integrar" xa que, con todo, traballarán desde o Consello.