A vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendeu este luns que, ante a moción de censura en Murcia, "un ten que exporse se contribúe ou non á estabilidade, que fins ten e se respecta ou non" os procesos xudiciais.

A vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría | Fonte: Europa Press

Preguntada sobre a votación que terá lugar esta semana na Asemblea de Murcia nunha comparecencia ante os medios en Santiago, mantívose no seu papel institucional e subliñou que o Goberno do que forma parte traballa por "a estabilidade" en "todos os niveis" da administración.

Deste xeito, non entrou na vontade expresada por Ciudadanos de que a moción de censura dea paso a unha convocatoria adiantada de eleccións, mentres que os socialistas apostan por formar un novo executivo ata o final da lexislatura.

Tampouco citou a mandataria ao presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, investigado no caso Auditorio e cuxa dimisión reclama toda a oposición, pero si apelou a ser "moi prudentes" cos procesos xudiciais, que teñen os seus propios tempos. "Non nos corresponde a nós xulgar, correspóndelle aos xuíces", resolveu.

Estas declaracións fíxoas un par de horas antes de que transcendese que o xuíz da Audiencia Nacional Eloy Velasco, quen investiga supostas irregularidades en Murcia no marco da operación Púnica, solicitase ao Tribunal Superior de Xustiza de Murcia investigar a Sánchez por fraude, suborno e revelación de información.

DIRECTOR DA DXT

Por outra banda, Sáenz de Santamaría deu por resolta a polémica respecto da vivenda do director da DXT, Gregorio Serrano. Como recalcou, tanto ela como o ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, deron "cumpridas explicacións".

En concreto, o responsable de Interior sostivo que non existe "ningunha adxudicación" ao director da DXT dun piso propiedade da Garda Civil e que se reformou por valor de 50.000 euros, a pesar de que tería "o dereito histórico" de ocupala "como fixeron outros directores da DXT" que tampouco formaban parte do corpo.