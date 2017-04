O Poder Xudicial avala o rexistro ao despacho dun avogado ordenado por De Lara e arquiva unha denuncia contra ela

O promotor da acción disciplinaria do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Ferreiro, acordou arquivar a dilixencia informativa incoada á titular do Xulgado de Instrución número 1 de Lugo, Pilar de Lara, por mor da denuncia dun avogado por un rexistro efectuado no seu despacho por orde da xuíza.

A denuncia foi presentada a raíz do rexistro efectuado, no marco da 'Operación Cebra' --na que se investiga suposto contrabando de tabaco e branqueo de capitais, entre outros delitos--, no despacho do avogado do exalcalde de Ribadumia (Pontevedra José Ramón 'Nené' Barral.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informou da decisión do Poder Xudicial de arquivar a denuncia presentada contra de Lara por ordenar este rexistro que, segundo o denunciante, practicouse sen a consideración debida á súa condición de letrado, "coartando a súa independencia e con vulneración do segredo profesional".

Á denuncia sumáronse o Colexio de Avogados da Coruña e o Consello da Avogacía Galega. O promotor de acción disciplinaria, tras estudar a documentación e requirir informes, entre outros, á maxistrada denunciada e ao letrado da Administración de Xustiza do seu xulgado, concluíu que "non se constatan elementos para derivar responsabilidade disciplinaria algunha".

ARGUMENTOS

Argumenta que os feitos denunciados producíronse no ámbito dun procedemento xudicial no que se investigan posibles delitos de contrabando de tabaco, branqueo de capitais e contra a Facenda Pública cuxo responsable, no seu caso, podería ser o letrado denunciante, ao que se citou e que declarou na causa como investigado, mantendo esa condición.

Así mesmo, apunta que a dilixencia de entrada e rexistro e a súa forma de practicarse consta detallada na parte dispositiva da resolución que se notificou ao interesado, que, se non tivo coñecemento completo da mesma, foi porque "fora decretado o segredo sumarial".

O promotor sinala, neste punto, que a resolución foi ditada no exercicio das funcións xurisdicionais que corresponden á maxistrada, sen que o Consello teña atribucións para revisar esa decisión.

En calquera caso, a documentación examinada --agrega-- "demostra que ao interesado fixéronselle saber os seus dereitos, e especificamente se desexaba a presenza do decano do Colexio de Avogados da Coruña, ofrecemento que declinou".

Por último, sinálase que a acta de entrada e rexistro pon de manifesto que a dilixencia se practicou coas cautelas e prevencións contidas na resolución, estando detallada a documentación e efectos intervidos, así como as diversas operacións realizadas de envorcado de documentación e datos.