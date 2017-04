Interceptados 4 condutores baixo os efectos de drogas, 6 ebrios e 74 por exceso de velocidade durante o Rally de Noia

A Agrupación de Tráfico da Garda Civil efectuou o pasado fin de semana un "importante despregamento de medios e efectivos" para velar pola seguridade viaria durante a celebración da XXXIII edición do Rally de Noia, durante o cal foron interceptados catro condutores baixo os efectos de drogas e seis que deron positivo no control de alcoholemia.

Segundo informou o Instituto Armado, os controis deron como resultado a detección de catro condutores con presenza de drogas no organismo e outro seis deron resultado positivo nas probas de alcoholemia. A iso súmanse 74 denuncias por exceso de velocidade, e 64 denuncias a outros artigos e preceptos da normativa de seguridade viaria.

Máis de 60 axentes de distintas Unidades do Subsector de Tráfico da Coruña velaron pola seguridade viaria os pasados 31 de marzo e 1 e 2 de abril, segundo destaca a Benemérita. Este dispositivo iniciado nos días previos e que se prolongou nas horas posteriores, segundo engadiu, "permitiu que o normal desenvolvemento da proba deportiva fose o máis reseñable".

Ante a masiva asistencia de público aos distintos tramos do Rally foron numerosas as patrullas que prestaron servizo de regulación do fluxo circulatorio, "auxiliando e informando os usuarios, tanto sobre os accesos aos tramos pechados, como dos itinerarios máis adecuados para o retorno aos seus fogares", segundo concretan as mesmas fontes.

Igualmente prestouse especial atención á seguridade nas zonas acoutadas á circulación polas que tiña que discorrer a proba. "Supervisando as medidas adoptadas polos organizadores, garantindo a estanqueidade dos tramos pechados á circulación e a operatividade das vías de evacuación", concluíu.