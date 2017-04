O TS ratifica os 36 e 35 anos de cárcere a dous condenados por explotar a persoas desvalidas na Coruña

A Sala do Penal do Tribunal Supremo confirmou as penas impostas pola Audiencia Provincial da Coruña a catro condenados por explotar a persoas desvalidas. Dous deles foron condenados a 36 e 35 anos de prisión e no caso das súas esposas, unha a seis meses de cárcere por un delito de trato degradante, e outra a un ano por tenencia ilícita de armas

Segundo fontes xudiciais, dúas deles foran condenados a 36 e a 35 anos e medio de prisión, respectivamente, por delitos de trata de seres humanos, de tratos degradantes, de lesións, de furto e de tenencia ilícita de armas.

Ademais, segundo o fallo, as esposas destes condenados tamén viron confirmadas as penas que fixou a Audiencia Provincial da Coruña na sentenza recorrida. Trátase de seis meses de prisión por un delito de trato degradante, nun caso, e noutro, un ano de cárcere por tenencia ilícita de armas. Agora as penas confírmanse tras ser desestimados os recursos presentados.

Segundo os feitos probados, obrigaron a traballar a estas persoas sen recibir nada a cambio, co propósito de lucrarse no seu propio beneficio das pensións ou axudas sociais que cobraban.

MEDO

Para iso, xeraron, segundo o fallo xudicial, "un ambiente de agresividade, tanto física como verbal, e de fustrigación cunhas condicións de vida absolutamente precarias e carentes da mesma dignidade".

Deste xeito, segundo as mesmas fontes xudiciais, pretendía "dobregar a vontade destas persoas, creando unha situación de medo que lles impedía non só negarse a realizar as tarefas encomendadas, senón tamén a tomar a decisión de marcharse, ante o temor a represalias", segundo engade.