O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, denunciou que a Xunta de Galicia "deixou sen executar" dos orzamentos autonómicos para 2016 un total de 100 millóns consignados para a promoción do emprego.

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga | Fonte: Europa Press

"Os datos sobre a baixa execución orzamentaria da Xunta no ano pasado demostran algo máis que deixamento, é incuria, falta de iniciativa e de compromiso", asegurou nunha rolda de prensa celebrada este luns.

Neste sentido, advertiu de que o Goberno galego deixou sen executar ata 100 millóns de euros en programas de promoción do emprego, onde apenas "chega ao 60% o cumprimento dos seus compromisos".

Así, detallou que no programa de Fomento da Empregabilidade "deixou 49 millóns sen executar", "o 50%". "O mesmo porcentaxe do programa de Formación de Profesionais, onde deixou sen gastar máis de 40 millóns", sinalou.

PIDE "CESAMENTOS O DIMISIÓNS"

Tras expor estes datos, considerou necesario "ceses misións ou cambios drásticos na xestión da Xunta" ao incidir en que "o nivel de esixencia" do Executivo autonómico "está por baixo dos mínimos desexables".

"As cifras do goberno galego non están á altura do que debe ser unha administración moderna", afirmou o portavoz parlamentario, que revelou que a Xunta "chegou a retirarlle ducias de millóns de euros" aos fondos para a investigación a través de modificacións de crédito para investilos noutros programas e "mellorar artificialmente o seu índice de execución".