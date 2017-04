A acusación particular eleva a 27 anos a petición de prisión para o presunto asasino da peregrina estadounidense

A acusación particular en representación da familia Thiem elevou este luns a 27 anos a petición de condena para o presunto asasino da peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem, Miguel Ángel Muñoz Blas, para o que agora se solicitan 22 anos por un delito de asasinato e cinco por un delito de roubo con violencia.

Xuízo da peregrina | Fonte: Europa Press

Segundo explicou o letrado durante a presentación do seu informe final ante o xurado popular, esta elevación na petición de prisión está motivada por un "asasinato con ensañamento" e aumentar "deliberadamente" a ofensa do ofendido, neste caso a familia Thiem, debido á "actitude do acusado" que decidiu mover lugar o cadáver, negar en primeiro lugar os feitos para despois confesalos e, meses despois, retractarse e volver negalos.

No devandito informe, a acusación apelou á "convicción de que Miguel Ángel Muñoz Blas é a persoa que matou a Denise Pikka" porque "todas as probas levan a iso, incluso as propostas pola defensa", ao que se suma o silencio do seu acusado, que decidiu non responder as preguntas de ningunha das partes, o que para o letrado levou á reflexión de que "o silencio debe considerarse como asumir a acusación".

Para a acusación a maior proba da culpabilidade de Miguel Ángel Muñoz Blas é a reconstrución dos feitos, onde explicou que "fala con frialdade, búrlase en moitas ocasións, dá detalles moi minuciosos e precisos e mesmo é sarcástico".

É a "suma dos indicios e a propia confesión do acusado" o que permitiu ao letrado da acusación particular "asegurar con total seguridade que Miguel Ángel Muñoz Blas é en autor do asasinato de Denise Pikka Thiem", así como que se trata dunha persoa que "tiña por costume atacar a muller peregrinas e soas, manipulando as indicacións do Camiño de Santiago".

O Ministerio Fiscal coincidiu na existencia de probas que van facer que o xurado popular condene ao acusado como "culpable de matar e roubar a Denise Pikka Thiem", debido á suma de probas e indicios que son como "un quebracabezas que encaixa" e que "leva aos axentes da investigación a considerar ao acusado como culpable".

Pola súa banda, o letrado da defensa, Vicente Prieto, sinalou como coartada de Miguel Ángel Muñoz un pago cargado ao cartón da vítima o día seis de abril de 2015, un día antes da data na que presuntamente podería cometerse o crime".

O avogado pediu durante o seu informe final a disolución do xurado debido a que, segundo asegurou, non hai probas que culpen directamente ao seu defensa, aínda que foi denegado polo maxistrado ao considerar que "non ha lugar ao existir probas de cargo".

O presunto asasino de Denise Pikka, Miguel Ángel Muñoz, negouse de novo a facer uso de palabra, polo que o próximo en falar será o xurado popular, ao que ao longo do día de mañá entregaráselle o obxecto de veredicto para que comece a deliberar.