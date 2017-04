A vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, deixou claro este luns que "é impensable, porque non se vai a producir, unha Cataluña fóra de España e por tanto da UE", algo que á súa entender sería "dramático para todos, pero especialmente para os cataláns".

A vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría | Fonte: Europa Press

Así é que, durante unha comparecencia ante os medios en Santiago posterior a unha reunión co presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, incidiu en que o Goberno vai pelexar para que "non haxa nada que poida prexudicar a ningún catalán".

"Queremos que Cataluña siga sendo, e o é, parte moi querida do conxunto de España, parte que é motor para todos e axúdanos a ser o que somos", proseguiu na mesma liña, desde o convencemento de que "o mellor" é "estar todos xuntos" traballando "polo interese e o beneficio do país".

Díxoo ao ser preguntada acerca dunhas palabras do ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, posteriormente matizadas, sobre que España non vetaría a entrada de Escocia na UE se se separase do Reino Unido, e sobre a influencia que tería este criterio en Cataluña.

Respecto diso, Sáenz de Santamaría deu conta de que unha das directrices relativas á saída dun país da UE fixa "o principio de integridade territorial", polo que "o país que sae, faino con todos os seus territorios".

A UE, CONTRA OS "SEPARATISTAS"

A continuación, sinalou que a UE, como afirmaron "por activa e por pasiva" os seus distintos presidentes, "está en contra dos principios separatistas e de dividir de calquera forma a integridade territorial dos estados".

"Cremos que a separación de calquera Estado membro é prexudicial, non digo xa a separación da separación dun Estado membro", abundou, antes de opinar que o 'brexit' "é malo especialmente para Gran Bretaña" pero tamén para o conxunto da UE.

GIBRALTAR

Adicionalmente, a vicepresidenta preferiu non comentar as declaracións do exlíder do Partido Conservador británico Michael Howard nas que afirmou que a primeira ministra, Theresa May, estaría disposta a entrar en guerra por defender Gibraltar.

E é que, desde o seu punto de vista, trátase dunha dialéctica que xa está "superada" e á que prefire non axudar a "recuperar" actualidade con comentarios respecto diso.