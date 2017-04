En Marea e PSdeG coincidiron este luns ao considerar que a vicepresidenta do Goberno central, Soraya Sáenz de Santamaría, visita Galicia para anunciar "malas noticias" para a Comunidade galega nos Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

O primeiro en valorar a visita da vicepresidenta foi o portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, quen cualificou á vicepresidenta de "heraldo de malas noticias" ante o "escaso peso dos investimentos" para Galicia nos orzamentos presentados polo Executivo estatal a pasada semana.

Neste sentido, criticou a "falta de peso político" do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, fronte ao "auxe" do "triágulo europeo" entre País Vasco, Cataluña e Madrid.

"A realidade é que o problema de peso político -de Feijóo- compromete os investimentos de futuro en Galicia", sinalou para citar as necesidades do AVE, as intermodais ou as conexións dos portos de interese xeral coas liñas ferroviarias.

Pola súa banda, o portavoz de En Marea, Luís Villares, criticou a "pouca categoría política" de Feijóo "para os seus compañeiros de partido". "Nin sequera merece a visita de Rajoy anunciando miles de millóns en investimentos como si se fixo no Cataluña ou no País Vasco", manifestou.

Nesta liña, considerou que se "mostra unha debilidade dun presidente que debía exercer como presidente de Galicia" pero que "actúa máis ben como un delegado do Goberno".

"Non esperamos nada da visita --da vicepresidenta--, virá darlle instrucións a Feijóo, que é o que veñen facer aquí os ministros", sinalou. "Se cada vez que vén un ministro a Galicia é a lernos a cartilla e para dicirnos que non temos dereito a nada, para iso case mellor que aforren a viaxe", indicou.

POSTURA DO PPDEG

Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, declinou entrar a valorar en profundidade a visita, xa que esta aínda non terminara no momento que foi preguntado, en rolda de prensa.

Con todo, "máis aló" dos pormenores, opinou que lle parece "moi ben" que membros do Goberno central visiten Galicia para abordar cuestións relativas á colaboración de ambas as administracións e coa vista posta en "mellorar a situación" da comunidade.

Cuestionado, en concreto, sobre se esta visita ten que ver cun eventual enfraquecemento da figura do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, no relativo aos orzamentos xerais do Estado e a súa afectación para Galicia, Puy aseverou que "iso é unha falacia".

Neste sentido, valorou que o Estado ten unha función "esencial" na cohesión do territorio, mediante o investimento en infraestruturas que permitan a igualdade de oportunidades e a xustiza social nas distintas áreas.

Así, o portavoz dos populares galegos na Cámara destacou que lle parece que o Executivo de Mariano Rajoy "está a cumprir con Galicia", para o que mencionou o "desbloqueo" de determinados tramos do AVE, e ao estar a investir "moi por encima" do que os que agora se mostran críticos, segundo dixo, pedían no seu momento.

Na súa opinión, os feitos "desmenten" estas críticas, e rexeitou vincular o que reciba a comunidade galega das contas xerais do Estado do cumprimento do déficit, que, subliñou, é "bo para Galicia 'per se" e polo acceso que permite ao fondo de facilidade financeira habilitado polo Goberno.

O "importante", segundo concluíu, é que "os compromisos apuntan a que a brecha" existente na liña de alta velocidade "vaise a reducir", á marxe das "dificultades técnicas" que se atoparon durante o camiño.