Un libro narra a historia do cirurxián coruñés Diego González Rivas tratando o cancro do pulmón ao redor do mundo

A xornalista Elena Pita recolle no libro 'Imposible é nada' a historia do cirurxián coruñés Diego González Rivas, quen viaxa ao longo do mundo practicando e ensinando a súa pioneira técnica cirúrxica que permite extirpar os máis complexos tumores de pulmón.

A Fundación María José Jove acollerá este luns, en primicia nacional, a presentación deste libro, editado pola Esfera dos Libros. Pero antes, en presentación aos medios, a autora Elena Pita e o protagonista Diego González Rivas, xunto a Iñaki Gabilondo, explicaron o porqué do libro.

Antes, a presidenta da Fundación María José Jove, Felipa Jove, destacou o labor deste cirurxián que "dedica todo o seu tempo a ensinar e compartir os seus coñecementos con médicos de todo o mundo".

Para Diego González este libro "dá a coñecer a historia de UniportalVats, as motivacións e inquietudes que impulsaron ao seu desenvolvemento e tamén, os obstáculos; un labor científico e humanitario que nos demostra que imposible é nada: con traballo, dedicación e esforzo todo pódese conseguir. Uniportal Vats é hoxe a técnica de cirurxía torácica máis estendida no mundo.

800 OPERACIÓNS EN 2016

Diego González, que chegou a realizar unhas 800 operacións no ano 2016, sinalou que os "criterios oncolóxicos son os que son" e recoñece que hai casos que son inoperables; pero hai outros, os que el denomina como "rescate cirúrxico", que se poden operar tras un tratamento adecuado de quimioterapia.

Para a escritora, "Diego é unha frase: Eu opérote". "Cando xa non hai nada que facer, chega un cirurxián que opera o imposible", dixo Pita, que asegura que o que fai este cirurxián chega a parecer "irreal".