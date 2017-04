Interceptados dous condutores baixo os efectos do alcol e outro das drogas en controis na provincia de Ourense

O Subsector de Tráfico da Garda Civil de Ourense detectou en fin de semana na provincia ourensá a dous condutores con "elevadas taxas" de alcol no seu organismo e a un terceiro baixo os efectos das drogas.

Control da Garda Civil na provincia de Ourense. | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, o sábado 1 de abril no quilómetro 2 da estrada OU-0513, que comunica Rairo con O Cumial, detectou a A.V.G., veciño de Santa Cruz de Arrabaldo (Ourense), ao volante dun vehículo cunha taxa de alcol de 1,01 miligramos por litro de aire expirado.

As mesmas fontes sinalaron que se trata dun condutor reincidente neste tipo de infraccións que, a consecuencia das mesmas, ten decretada a perda de vixencia do permiso de conducir e unha suspensión temporal ata o ano 2019. O individuo foi posto a disposición xudicial.

Mentres, o domingo 2 de abril foi interceptada a muller M.B.G.M., veciña de Verín (Ourense), quen sufriu un accidente de circulación ao saírse da estrada OU-1014, no quilómetro 0,750. A condutora, na proba de alcoholemia arroxou un resultado positivo de 1,39 miligramos por litro de aire expirado, polo que foi posta a disposición xudicial.

Tamén o domingo, o veciño de Ábedes, en Verín, M.F.P., quen conducía un camión pola autovía A-52, foi detectado no quilómetro 151 e na proba de detección de drogas no organismo obtivo un resultado positivo en cocaína e metanfetaminas, polo que foi sancionado administrativamente.

O Subsector de Tráfico da Garda Civil de Ourense lembra que a sanción por conducir con drogas ou alcol no organismo é de mil euros e seis puntos menos no carné e con alcol de 500 euros e seis puntos. E subliña que pode "chegar a ser delito dependendo da sintomatoloxía ou se se ve involucrado nun accidente, nese caso as penas son maiores".