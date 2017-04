Angrois.- Ana Miranda (BNG) pedirá á comisaria de Transportes que se some á petición dunha nova investigación

A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, reúnese este martes en Estrasburgo coa comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, á que trasladará a necesidade de abrir un novo procedemento de infracción contra o Estado español "por incumprir a normativa comunitaria na investigación do accidente ferroviario de Angrois.

Ademais, segundo reafirmou nun comunicado, Miranda pedirá á comisaria que se some á petición da Eurocámara de abrir unha nova investigación sobre o accidente do Alvia, que se saldou con 80 mortos e máis dun centenar de feridos.

A portavoz nacionalista reclamará "unha investigación rigorosa e independente" ante os indicios que confirman que "tanto a avaliación de riscos como a posta en marcha do Alvia foron realizados de forma correcta e mesmo foron rebaixados".

Miranda lembrou que a propia Axencia Ferroviaria Europea (ERA nas súas siglas en inglés) emitiu un informe no que denunciaba "falta de independencia na investigación e non outorgar a necesaria importancia a todas as causas do accidente".

O encontro terá lugar no Parlamento europeo, en Estrasburgo, ás 17,30 horas, e no mesmo, Miranda tamén pedirá a Violeta Bulc que se dirixa ao instrutor do caso para que poida comparecer a ERA no xuízo.

Tamén insistirá na necesidade de realizar as xestións necesarias que recentemente foron solicitadas pola Comisión de Peticións do Parlamento Europeo para que se abra unha nova investigación.

"UNHA ESPERANZA" FRONTE Á "MANIPULACIÓN"

"Foi o Parlamento europeo a institución que escoitou ás vítimas e no suposto de abrir un novo procedemento de infracción estariamos ante unha esperanza fronte á manipulación, silencio e malos tratos ás vítimas por parte dos Gobernos galego e español, e que contou coa complicidade do PSOE", recalcou.

"Estiveron máis preocupados de taparse uns a outros para que non se investigue que de coñecer a verdade das causas do accidente que segou a vida de 82 persoas e deixou grandes secuelas nas vítimas e familiares", resolveu.